Eduardo Berizzo salpicó a James Rodríguez y contó verdad de derrota de León

Un fin de semana amargo tuvieron James Rodríguez y Club León, perdieron el invicto en la Liga MX y no pudieron ultimar lo que era su clasificación a la fase de playoffs . Santos Laguna hizo lo propio de local: se impuso 2-1 y dominó por completo al líder del Torneo Clausura 2025.

James jugó tan solo 72 minutos y no brilló como en otros compromisos. | Foto: Getty Images

El argentino dejó en claro que la principal fortaleza de su conjunto es la circulación de balón, algo que finalmente no se dio en este último juego. "Cuando no lo tenemos, se nos complica. Si bien es cierto que también contragolpeamos muy rápido y muy verticalmente, la circulación de pelota hoy no estuvo fina“, dijo.