El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

La Selección Inglaterra asistirá al Mundial 2026 con la etiqueta de favorita y como cabeza del Grupo L, que también conforman Ghana, Croacia y Panamá.

Por nombres, los ingleses están llamados a dominar esta zona de competencia y pasar sin problemas a la siguiente fase, en una Copa del Mundo que estrenará formato con 48 equipos clasificados y una ronda adicional que agregará a mejores terceros.

Los ingleses no pierden de vista el afán que tienen por ser campeones del mundo, pues la sequía va en aumento y los hinchas desesperan.

Desde 1966 no pueden ganar un Mundial y parece que en 2026 están decididos a romper esa mala racha, o así lo da a entender uno de los capitanes de la Selección Inglaterra, Harry Kane. En los análisis de la potencia británica, un duelo contra Colombia no se descarta.

¿Y qué debería pasar para que Inglaterra enfrente a la Selección Colombia? La ‘Tricolor’ tendría que quedar segunda en el Grupo K y los ingleses en la primera posición del L, que es la posibilidad más cercana según las probabilidades. O de lo contrario, que los europeos sean los segundos y el equipo colombiano sea primero en su zona de competencia. Harry Kane va por todo y avisa a su compañero Luis Díaz, que en Estados Unidos, México y Canadá sería contrincante.

Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Mientras avanza la actividad con el Bayern Múnich, Luis Díaz y Harry Kane ascenderán a tal punto de ser una de las mejores duplas de ataque en Europa, además de la ambición de ganarlo todo con el gigante bávaro.

La Copa de Alemania, la Bundesliga y Champions League son la prioridad, pero cuando todo eso acabe, con la camiseta blanca y amarilla, serán rivales y podrían cruzarse en la segunda ronda en el Mundial 2026.

Harry Kane avisa a sus rivales: Colombia y Luis Díaz toman nota

En diálogo con ESPN UK, Harry Kane no deja dudas y activó el modo agresivo. Dio las explicaciones por las que Inglaterra saldrá a arrasar en el Mundial y sentencia que ya es hora de sumar la segunda copa del mundo.

El goleador inglés espera hacer valer la condición de cabeza de grupo y pasar la prueba de los tres primeros partidos sin inconvenientes, antes del posible duelo con Colombia.

Harry Kane, goleador fulminante de Bayern Múnich. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Estamos en un momento en el que creo que lo único que nos satisfará a nosotros, los jugadores, y al país, será ganarlo (el Mundial). Creo que lo sentimos un poco en las últimas Eurocopas, llegamos a la final y aun así había cierto ruido negativo alrededor y sabíamos que si no ganábamos iba a seguir allí”, dijo Harry Kane en ESPN.

“Así que creo que el éxito que estamos construyendo desde 2018, semifinal del Mundial, final de Eurocopa, cuartos de final del Mundial, final de Eurocopa, hemos estado golpeando a la puerta y hemos sido, consistentemente, uno de los mejores equipos en el mundo”, lanzó Harry, quien apunta en el 2026 como el año histórico.

Hambre de gloria en un futbolista disciplinado, que seguirá puliendo la puntería en el Bayern y va a Norteamérica por el Mundial. Sería una prueba bastante compleja para Colombia si se cruza con los ingleses. Por eso, el duelo ante Portugal en la pultima fecha del grupo resulta trascendental poder ganarlo e intentar ser primera.