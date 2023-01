El ‘Dibu’ Martínez no es el mejor arquero del mundo para la IFFHS; esta es la lista de los 10 mejores de 2022

El polémico arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue fundamental en la obtención de la selección de Argentina de la Copa del Mundo disputada en Qatar en 2022; el portero del Aston Villa atajó importantes balones y fue el salvador en los penaltis de la final ante Francia, lo que hizo que se le eligiera como el mejor arquero del Mundial, en la premiación del campeonato.

Por este motivo, muchos han considerado al verdugo de la Selección Colombia en la Copa América de 2021 como el mejor arquero del mundo. Sin embargo, en las últimas horas, la International Federation of Football History and Statistics, conocida popularmente como la IFFHS, institución avalada oficialmente por la FIFA, publicó su listado de los mejores arqueros del mundo en el 2022 y el argentino no fue el primero.

Emiliano Martínez salvó a Argentina en el último minuto del tiempo extra de perder la final del mundo ante Francia. - Foto: Getty Images

Para la reconocida institución, que suele hacer un listado cada año con los mejores jugadores y equipos, el mejor arquero del mundo, en el año 2022, fue el del Real Madrid, Thibaut Courtois. El arquero belga obtuvo el primer lugar con 125 puntos, siendo reconocido como el mejor portero del planeta en un año que pudo ganar la Uefa Champions League con su equipo, pero que no logró tener una buena partición con Bélgica en el Mundial de Qatar.

El portero Thibaut Courtois - Foto: AP

Esta no es la primera vez que Courtois es reconocido como el mejor arquero del planeta para la IFFHS, ya que en el año 2018 el portero del Real Madrid se había quedado con este galardón. Sin embargo, este año, la decisión no les gustó a muchos, puesto que cuestionaron el nivel de su selección en la Copa del Mundo y pusieron en duda su nivel, en comparación con arqueros como el argentino Martínez y el marroquí Bono, dos figuras importantes del mundial que se acaba de disputar.

El jugador belga igualó al arquero Peter Shmeichel con dos galardones recibidos, y quedó por detrás de Casillas, Buffon, Neuer, quienes ganaron cinco veces este premio; y de Chilavert, Oliver Kahn y Walter Zenga, que fueron reconocidos por la IFFHS tres veces como los mejores arqueros del planeta.

En segundo lugar, quedó ubicado el argentino Emiliano Martínez, que aunque hizo un mundial impresionante, las estadísticas en el Aston Villa no son tan buenas para ‘el Dibu’. Por este motivo, el belga habría obtenido una mejor calificación que el campeón del mundo y se habría quedado con el premio.

Emiliano 'El Dibu' Martínez besando la copa del mundo en Qatar. - Foto: AP

El Top 10 de los mejores arqueros del mundo para la IFFHS