El emotivo mensaje de despedida que Yerry Mina público en sus redes sociales al Everton

Luego de haber anunciado en días anteriores que no continuaría en el equipo inglés, el defensa, por medio de sus redes sociales, se despidió oficialmente del conjunto en el que estuvo por varias temporadas y donde se convirtió en un referente del equipo dirigido por el técnico Sean Dyche.

Luego de una temporada complicada en el que el equipo estuvo disputando el descenso de la Premier League, Yerry Mina dio fin a su proceso luego de cinco años junto al Everton.

Yerry Mina deja el Everton después de cinco años. - Foto: AP

En un mensaje publicado en Instagram, el colombiano inició su emotivo mensaje diciendo, “Querida familia Tofee Me gustaría dedicar estas líneas a despedirme de todos vosotros e intentar describir cómo me siento en este momento. Antes del último juego, les dije que teníamos una última misión juntos... ¡Y lo logramos! ¡Lo hemos conseguido! La unión entre el equipo y la afición ha sido espectacular. Como siempre ha sido a lo largo de la historia de este gran club.”

El futbolista continuo agradeciendo a la hinchada por los momentos en los que estuvieron presentes y por las incontables ovaciones dirigidas al defensor. “El fútbol es un deporte maravilloso y siempre nos da la oportunidad de mejorar y volver más fuertes. Quiero agradecerles por cada momento compartido durante los últimos cinco años, por cada ovación y por hacer de Goodison Park un lugar mágico. Me llevo el ambiente espectacular de cada partido, la pasión y el respeto que siempre demuestras. Gracias al club, por su confianza, ya todos mis compañeros y entrenadores.”

Yerry Mina disputando un balón aéreo. - Foto: Action Images via Reuters

Finalmente, el autor del gol agónico ante la Selección de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, cerró su sentido mensaje, “Ha sido un honor haber pertenecido al Everton y vaya donde vaya estaré animando seguro. Estás en mi corazón. Adiós Everton”.

Yerry se despide con el objetivo cumplido tras haber ayudado a la salvación de la categoría máxima del equipo británico, que fue testigo de varios momentos críticos del jugador debido a sus diferentes lesiones que tuvo durante las cinco temporadas.

El paso del jugador también estuvo marcado por buenas temporadas y varias anotaciones fundamentales para el equipo azul. Por lo que los mensajes de agradecimiento por parte de la hinchada no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram.

Aún no se conoce el destino al que irá el exjugador de Palmeiras de Brasil, pero se presume que seguirá en Europa, donde ha demostrado ser un defensa consolidado y que además de defender su arco, aporta muchos goles en el arco contrario. Sin duda, un plus con el que no cuentan muchos defensores en el mundo.

Yerry Mina jugó los 90 minutos frente al Bournemouth. - Foto: REUTERS

El próximo equipo de Yerry Mina

Luego de su despedida del club inglés, los rumores sobre su futuro empezaron a retumbar en el mercado de fichajes. Durante los últimos meses se ha presumido que el jugador pueda llegar a un club de Brasil, país donde dio el salto a Europa por medio del Palmeiras, sin embargo, esto no estaría dentro de los planes del jugador.

No obstante, la prensa cercana a su entorno ha asegurado en las últimas horas de este lunes que Yerry Mina podría seguir en Europa, pues es su máximo deseo.

“Yerry Mina como agente libre se va de Everton, pero quiere quedarse en Europa para la siguiente temporada. Aunque desde Liverpool también se señala que su futuro podría estar en el Brasileirao. Llegó en 2018 a la Premier, tiempo marcado por lesiones, señalamientos y goles importantes”, confirmó el periodista Luis Fernando Restrepo.

Cabe anotar que clubes de Italia, Francia y España han preguntado en anteriores ocasiones por sus pretensiones, que no son para nada bajas, pues en Everton, el colombiano era uno de los jugadores mejores pagos.