Video | Yerry Mina se habría despedido del Everton con mordisco a un rival en la Premier League

De acuerdo al calendario de las competencias en Europa por estas fechas se da su cierre. Para la apasionante Premier League no fue la excepción, coronando a Manchester City una vez más campeón durante los últimos años y dejando definidos los tres equipos que descendieron: Leicester, Leeds United con el colombiano Luis Sinisterra y Southampton que desde ya hace varias jornadas sabía que jugaría en Championship.

Por fortuna para Yerry Mina y el Everton, en las fechas finales de la disputa por no perder la categoría lograron sacar los resultados necesarios para quedar dos puntos por encima de esa zona roja. El zaguero colombiano tras pasar buena parte de la campaña lesionado, se logró recuperar y aportar a los toffes de los cuales se despidió días atrás, agradeciendo por el tiempo que estuvieron ligados.

Mina que había dado a conocer que no seguiría en el cuadro de Liverpool, había invitado en la antesala a la definitiva fecha final para que acompañaran al equipo en busca de la salvación: “Hola ‘Toffees’ espero que estén bien, tengo una invitación especial para ustedes, este domingo jugaré mi último partido para el Everton FC, es tiempo de decir adiós después de cinco años juntos, ha sido un privilegio y un honor vestir esta camiseta y representarlos a todos ustedes”.

Yerry Mina cerró su ciclo de cinco años con el Everton. - Foto: Getty Images

Así las cosas, en el juego ante Bournemouth se dio dicho “último baile” como el mismo lo describió. Aunque fue sentido porque sobre el final aficionados saltaron al campo para abrazarlo en gesto de agradecimiento, Mina se volvió a quedar con los reflectores negativos de la prensa inglesa que apuntaron hacia una acción en particular contra un rival, allí al parecer lo habría mordido.

Importantes medios del Reino Unido como MailOnline Sport, se fijaron en las grabaciones de dicha acción y escribieron: “aparentemente muerde a Dominic de Bournemouth Solanke (arriba), pero el árbitro Stuart Attwell y el VAR se mostraron poco interés”. Las imágenes que se difundieron de la acción no son claras, sin embargo, sí se percibe una fuerza desmedida para ir en contra de un adversario que no tenía balón.

El momento en que Yerry Mina discute con Solanke en el arco del Everton. - Foto: Captura Star+

La Premier League como voz autorizada del torneo hasta el momento no se ha pronunciado sobre dicha acción, ni tampoco se conoce que haya una investigación en curso. Además, que no se busque castigo hacia Mina es apenas de esperarse por qué como se menciona anteriormente, su estadía con el equipo inglés acabó ese mismo fin de semana con la victoria por 1-0 ante Bournemouth.

Ahora bien, lo grave es que Yerry dejó una muy mala imagen en el fin del ciclo con el Everton en Inglaterra, debido a que también es válido recordar lo que hizo en el juego ante Manchester City durante el juego de dicho fin de semana. En esa oportunidad fue criticado por la manera en la que marcó a Erling Haaland y Aymeric Laporte, quienes sufrieron pellizcos que dejaron marcas en su piel.

Yerry Mina quiso parar a su rival de Manchester City con pellizcos. - Foto: Captura de pantalla: @SC_ESPN

Las acciones de Mina en ese momento generaron tanto disgustó en el Manchester City que hasta Pep Guardiola lo mencionó en rueda de prensa, y confesó que habló con él después del pitazo final.

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, dijo el técnico de los citizens.

Además, el estratega español indicó que “no se trata de lo físico, tampoco mental”, pues “hay cosas que no es necesario hacer” y Yerry Mina “las hace todo el tiempo, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish)...”. “Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, finalizó.