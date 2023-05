Definidos los horarios para los octavos de final del Mundial Sub-20, no se pierda Colombia vs. Eslovaquia

Los seis grupos completaron los encuentros correspondientes y quedaron conformadas las llaves de los octavos de final que tendrán inicio el próximo martes 30 de mayo y finalizarán el jueves 1 de junio.

Recordemos que el primero y segundo de cada grupo aseguraban su clasificación a la siguiente ronda, junto a los cuatro mejores terceros, para completar 16 selecciones que buscan poder jugar la gran final de la cita mundialista el domingo 11 de junio.

Colombia Vs Japón en el mundial sub20 Argentina 2023 - Foto: Federación Colombiana de Fútbol FEDEFUTBOL

El pasado domingo 28 de mayo se disputaron los últimos encuentros que definieron a los clasificados del grupo E y F. Uruguay venció por la mínima diferencia a Túnez y se ubicó en la segunda casilla escoltando a Inglaterra, mientras que Gambia y Corea del Sur no se sacaron diferencias y ambas selecciones dieron su paso a los octavos de final. Por su parte, el seleccionado francés, a pesar de haber ganado su encuentro 3-1 ante Honduras, quedó por fuera de la cita orbital.

Las selecciones clasificadas como primeras de su grupo fueron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Inglaterra y Gambia. Mientras que Uzbekistán, Ecuador, Israel, Italia, Uruguay y Corea del Sur avanzaron como segundos de cada grupo. En tanto, Nigeria, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Túnez, fueron los mejores terceros y sellaron su pase a la siguiente ronda.

Siendo así, este martes 30 de mayo volverá la acción en el Mundial con Estados Unidos ante Nueva Zelanda y Uzbekistán frente Israel, el miércoles 31 se enfrentarán Colombia vs. Eslovaquia, Brasil vs. Túnez, Argentina vs. Nigeria e Inglaterra vs. Italia, finalmente el jueves 1 de junio Ecuador y Corea del Sur junto a Gambia ante Uruguay disputarán el pase entre los ocho mejores del torneo.

Programación de los octavos de final

(Todos los horarios se encuentran en hora colombiana)

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda - martes 30 de mayo, 12:30 p. m.

Uzbekistán vs. Israel - martes 30 de mayo, 4:00 p. m.

Colombia vs. Eslovaquia - miércoles 31 de mayo, 12:30 p. m.

Brasil vs. Túnez - miércoles 31 de mayo, 12:30 p. m.

Argentina vs. Nigeria - miércoles 31 de mayo, 4:00 p.m.

Inglaterra vs. Italia - miércoles 31 de mayo, 4:00 p. m.

Ecuador vs. Corea del Sur - jueves 1 de junio, 12:30 p. m.

Gambia vs. Uruguay - jueves 1 de junio, 4:00 p. m.

La Selección Colombia terminó invicta en la primera fase del Mundial Sub-20. Foto: Copa Mundial FIFA. - Foto: Copa Mundial FIFA.

Los partidos en cuartos de final

Los cruces correspondientes para los cuartos de final fueron establecidos de la siguiente manera: el ganador entre Estados Unidos y Nueva Zelanda se enfrentará al vencedor entre Gambia y Uruguay, mientras que las selecciones que ganen entre Uzbekistán-Israel y Brasil-Túnez se verán entre sí. Por su parte, si la Selección Colombia gana ante Eslovaquia se tendría que enfrentar al ganador de Inglaterra-Italia, mientras que el ganador entre Ecuador-Corea del Sur se verá ante el vencedor entre Argentina-Nigeria.

El rival de la selección Colombia

Los eslovacos finalizaron en el tercer lugar del grupo B con 3 puntos, producto de su victoria 4-0 ante Fiji. En sus dos partidos previos, el conjunto europeo cayó 2-0 ante Estados Unidos y 2-1 ante Ecuador. El encuentro del próximo miércoles se disputará en el estadio Bicentenario de San Juan.

Colombia permanece invicta

El pasado sábado 27 de mayo, la Selección Colombia sub-20 jugó su último partido del grupo C del Mundial de la categoría ante su similar de Senegal. La Tricolor llegaba a este tercer partido ya clasificada a octavos de final, luego de sus victorias ante las selecciones de Israel y Japón.

El partido se jugó en el estadio Diego Armando Maradona, antes llamado Estadio Único de La Plata, recinto deportivo que se encontraba en un pésimo estado luego de todos los partidos que se han jugado por el Mundial juvenil.

El primer tiempo fue muy bueno para Colombia. La selección volvió a mostrar el gran nivel y seguridad en la que se encuentra en esta copa del mundo, sin embargo, pese a esto, un error del defensor central Kevin Mantilla, que entregó un balón equivocadamente, hizo que Senegal anotara el primer gol del partido y se fuera adelante en el marcador al minuto 30 de la primera parte.

Selección Colombia ante Senegal en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023. - Foto: Getty

Y aunque el partido llegó al minuto 90 con el marcador 1 a 0 a favor de los africanos, debido a la cantidad de minutos que se perdieron, el árbitro decidió añadir 10 minutos más, en los que Colombia se fue con todo sobre el arco de Senegal y logró marcar el empate del pie de Óscar Cortés. Era el minuto 95 y Colombia lograba empatar el partido y terminar invicto la primera fase.

Con este marcador, la selección nacional terminó en el primer lugar del grupo C con 7 puntos de 9 disputados.