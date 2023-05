Selección Colombia se repuso a un mal arranque ante Senegal y ya tiene rival en octavos de final del Mundial Sub-20

Este sábado 27 de mayo, la Selección Colombia sub-20 jugó su último partido del grupo C del Mundial de la categoría ante su similar de Senegal. La Tricolor llegaba a este tercer partido ya clasificada a octavos de final, luego de sus victorias ante las selecciones de Israel y Japón.

Senegal, por su parte, llegaba al partido necesitado de los puntos, ya que había empatado un juego y perdido el otro. Por lo que necesitaba derrotar a Colombia y esperar un resultado en el otro partido que le permitiera soñar con la difícil clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, que se disputa actualmente en Argentina.

El partido se jugó en el estadio Diego Armando Maradona, antes llamado Estadio Único de La Plata, recinto deportivo que se encontraba en un pésimo estado luego de todos los partidos que se han jugado por el Mundial juvenil.

El primer tiempo fue muy bueno para Colombia. La selección volvió a mostrar el gran nivel y seguridad en la que se encuentra en esta copa del mundo, sin embargo, pese a esto, un error del defensor central Kevin Mantilla, que entregó un balón equivocadamente, hizo que Senegal anotara el primer gol del partido y se fuera adelante en el marcador al minuto 30 de la primera parte.

La Selección Colombia terminó invicta en la primera fase del Mundial Sub-20. Foto: Copa Mundial FIFA. - Foto: Copa Mundial FIFA.

Esto hizo que Colombia perdiera confianza y no volviera a encontrar su fútbol en la primera parte. Con el pasar de los minutos, Senegal se volvió más fuerte y aunque no generaba mayor peligro en el arco colombiano, sí mejoraba defensivamente, lo que hacía pensar que podría conseguir su primera victoria del campeonato mundial.

Y aunque el partido llegó al minuto 90 con el marcador 1 a 0 a favor de los africanos, debido a la cantidad de minutos que se perdieron, el árbitro decidió añadir 10 minutos más, en los que Colombia se fue con todo sobre el arco de Senegal y logró marcar el empate del pie de Óscar Cortés. Era el minuto 95 y Colombia lograba empatar el partido y terminar invicto la primera fase.

Con este marcador, la selección nacional terminó en el primer lugar del grupo C con 7 puntos de 9 disputados. En segundo lugar, terminó Israel, que logró su clasificación al derrotar al combinado japonés. Tercer lugar para Japón y cuarto para Senegal, que terminaron eliminados del mundial sub-20.

Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub-20 - Foto: AP

Colombia jugará su partido de octavos de final el próximo miércoles 31 de mayo a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia, ante la selección de Eslovaquia en la ciudad de San Juan en Argentina. El rival de la selección terminó en tercer lugar del B con solo tres puntos, sin embargo, logró su clasificación a octavos por ser uno de los mejores terceros del torneo.

Revelaron la millonada que pide el Watford para vender a Yaser Asprilla

Según informaciones desde Argentina, el nombre de Yaser está en la agenda de varios empresarios y podría cambiar de aires si sigue demostrando esas cualidades que se le vieron cuando debutó en primera división con el Envigado.

Watford firmó contrato con la joven promesa del fútbol colombiano hasta 2026, lo que implica que, cualquier equipo que quiera llevárselo, tendrá que pagar un buen dinero.

En ese argumento se basa la información de Carlos Antonio Vélez, quién desmintió la posibilidad de que Yaser cambie de equipo en el mercado de verano y aseguró que todo hace parte de rumores de prensa. “Lo de Yaser Asprilla es esto: ayer empezaron con el visaje, que hay 50 equipos que se pelean porque se quieren llevar a Yaser Asprilla y no sé qué”, dijo en su columna de ‘Palabras Mayores’.

Yaser Asprilla tiene contrato con Watford hasta 2026 - Foto: FIFA via Getty Images

“Mire, Yaser Asprilla está vendido desde hace rato y yo sé por qué se los digo. Yaser Asprilla pertenece a un señor que se llama Gino Pozzo. Gino Pozzo es el dueño del Watford y del Udinese”, explicó.

Vélez apunta que el conjunto inglés no tiene afán de desprenderse del colombiano y no lo hará a menos que llegue una oferta multimillonaria. “Pueden tener todos los veedores allá y si les gusta, simplemente tienen que ir a hablar con él. Y él, de acuerdo con lo que le ha dicho a su entorno, el día que Asprilla valga más de 30 millones de libras esterlinas (37 millones de dólares), ese día él lo va a vender”, dijo.

El experimentado periodista considera que no es sano que se hable tanto del futuro del jugador en medio de una competencia en la que juega un papel principal. “No inventen cuentos porque comienzan a marear a los jugadores. Ese jugador está allá y allá se quedará. Si alguien sabe de negocios es Pozzo y no come cuentos de scouts y veedores”, sentenció.