Yerry Mina anunció que no seguirá jugando en el Everton de Inglaterra, ¿cuál será su siguiente destino?

El futbolista colombiano Yerry Mina anunció este sábado 27 de mayo que no continuará jugando la siguiente temporada para el Everton de la Premier League de Inglaterra. El defensor subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el que se despidió de la hinchada del equipo inglés y agradeció por el trato recibido durante su paso por el club de la ciudad de Liverpool.

Por este motivo el jugador de la Selección Colombia pidió a los hinchas del equipo que lo acompañen este domingo en el partido que el Everton jugará ante el Bournemouth por la última fecha de la Premier League. Mina llamó a este partido “su último baile” por lo que servirá como despedida de los azules después de cinco temporadas vistiendo su camiseta.

“Hola ‘Toffees’ espero que estén bien, tengo una invitación especial para ustedes, este domingo jugaré mi último partido para el Everton FC, es tiempo de decir adiós después de cinco años juntos, quiero agradecerles por su apoyo y su amor, ha sido un privilegio y un honor vestir esta camiseta y representarlos a todos ustedes. Por esta razón los invito a todos a asistir a este último baile en el Goodison Parck, a esta última batalla que tenemos que luchar, necesitamos su aliento y de su fe porque juntos vamos a lograr permanecer en la Premier League donde debe estar siempre este gran club debe permanecer tiempo”, afirmó el exjugador de Independiente Santa Fe en el video publicado en sus redes sociales oficiales.

Este partido será de suma importancia para el Everton, no solo por la despedida de Mina, sino también porque el equipo de Liverpool se está jugando su permanencia en la Premier League, ya que se encuentra a solo dos puntos de los equipos que se están yendo al descenso. Por lo que necesitan sí o sí una victoria el domingo para salvarse de caer a la segunda división en la siguiente temporada.

Por esta razón Yerry manifestó que será un día cargado de emociones, por lo que necesita el acompañamiento de la hinchada, ya que con el apoyo de los hinchas el equipo podría lograr la permanencia y quedarse en la Premier League.

“Va a ser un momento especial, cargado de emociones y recuerdos. Estoy seguro de que lo conseguiremos. ¡Vamos muchachos”, terminó diciendo Mina como motivación y agradecimiento a una hinchada que lo recibió y lo acompaño durante los últimos cinco años, luego de fugaz paso del colombiano por el Barcelona de España.

El paso Yerry por el Everton tuvo varios altibajos, ya que, aunque pasó por lesiones y momentos de pocos minutos, también tuvo buenas temporadas y varias anotaciones fundamentales para el equipo azul. Por lo que los mensajes de agradecimiento por parte de la hinchada no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram.

Aún no se conoce el destino al que irá el exjugador de Palmeiras de Brasil, pero se presume que seguirá en Europa, donde ha demostrado ser un defensa consolidado y que además de defender su arco, aporta muchos goles en el arco contrario. Sin duda, un plus con el que no cuentan muchos defensores en el mundo.