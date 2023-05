Alejandro Restrepo fue certero con los rumores de su salida rumbo al América o DIM

Los últimos años del balompié colombiano han demostrado que se aproxima una nueva camada de entrenadores. Nombres como Lucas González, David González y Alejandro Restrepo despiertan el interés de varios de los grandes, todos demostrando que hay nuevas formas de jugar y que se puede mejorar el fútbol nacional.

En el caso de Restrepo su proceso lo tuvo en Atlético Nacional, sin embargo, allí no corrió con la fortuna de ser esperado para demostrar su potencial. Aunque su experiencia inicial no fue buena, Deportivo Pereira vio algo en el de 41 años que le llamó la atención, desde inicios de 2022 lo contrató y este dio resultados.

Apenas acabando su primer año en el cuadro matecaña, le dio la primera estrella al equipo pereirano y marcó la historia personal. Al ser campeón tan rápidamente con un equipo que no tiene figuras rutilantes en su nómina, dio a entender que su manejo de grupo era positivo, justo para la necesidad de algunas grandes escuadras.

Arley Rodríguez fue el héroe para el Pereira en Copa Libertadores. - Foto: Getty Images

Su inicio en 2023 no fue tan positivo como el año anterior, pero lo realizado con anterioridad dio para que se empezaran a ligar rumores para dirigir a clubes históricos como América de Cali o Independiente Medellín. Sobre ello en las últimas horas dijo: “Es abrir un espacio a la reflexión de los diferentes rumores que muchas veces se tocan y donde no se va muchas veces a la fuente”.

Tras ese llamado de atención a la prensa, de manera radical dijo: “Con ninguno de estos clubes que mencionan he tenido una conversación, más allá de que en estos clubes y la mayoría del fútbol colombiano hay buena relación, porque ya nos hemos enfrentado mucho, porque conocemos a personas de allí, pero no ha pasado en la actualidad y no es cierto que ya se tiene un arreglo”.

Alejandro Restrepo ha deslumbrado con su gestión al frente del Deportivo Pereira. - Foto: Getty Images

Días atrás algunos periodistas aseguraron que era el reemplazo del actual técnico de América, ahora, también se dijo que restaba acabar su participación en Libertadores para ser el nuevo puesto en el DIM: “La semana pasada salió una información que ya se tenía un acuerdo con uno, hoy sale otra información que ya se tiene un acuerdo con otro y eso no es verdad”.

Hablando como el líder natural de su cuerpo técnico, contó qué pasa en su actualidad: “Nosotros hoy estamos enfocados con el Deportivo Pereira, en lo que son estos dos partidos de Copa que son los más importantes, especialmente en Monagas que es el que viene y el que nos marcara una ruta para la clasificación y no queremos desenfocarnos de ese objetivo”.

Nómina de Deportivo Pereira que logró el importante triunfo ante Boca Juniors. - Foto: Getty Images

Restrepo demostrando que se siente orgulloso de su trabajo, exaltó que lo hecho se hace merecedor de los halagos y los rumores que se han ido desarrollando con el pasar de los días: “Para nosotros es un halago por las instituciones que se nombran, por el tipo de personas que las conducen, también por nuestro trabajo, porque es una señal que algo estamos haciendo bien”.

Nuevamente mostrando que respeta lo que actualmente hace con Pereira, dio a entender que no piensa en los próximos meses salir del vigente campeón del FPC: “Hoy tenemos un contrato vigente con la institución, ya lo he dicho que nuestro partido más importante es ahora el del 6, después tenemos un partido durísimo en Chile para cerrar el semestre”.

Para cerrar las especulaciones, agradeció a los matecañas por entregarles todas las garantías: “Estamos enfocados totalmente en eso, no queremos desenfocarnos, queremos entregarle todo al Deportivo Pereira, ya estamos cumpliendo un año acá, nos hemos sentido bien, le hemos dado todo a la institución y ellos nos han dado todo”.