Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

El entrenador, de 37 años, asume la dirección técnica de Colorado Rapids, luego de ser asistente técnico de Thomas Frank, en Tottenham Hotspur, quien habló muy bien del joven director técnico: “Aunque me hubiera encantado tenerlo con nosotros por más tiempo, nunca le impediría hacer realidad ese sueño”.

Su anterior jefe resaltó que el sueño de Wells siempre fue ser el director técnico en propiedad, estuvo como asistente durante 2 años y 8 meses, sin embargo, trabajó en el club inglés hasta 2019, desempeñando roles juveniles y de desarrollo.

Wells fue asistente de Ugo Ehiogu y Scott Parker en Tottenham, teniendo la responsabilidad de la categoría sub-18 y hasta sub-23 hasta 2018, en ese momento llegó al final de su primer paso como entrenador en Tottenham.

Scott Parker, quien fue su jefe en las categorías inferiores de Los Spurs, le permitió tener su primera experiencia como asistente técnico, cuando entre el 2019 y el 2023 lo acompañó, estuvo en el Fulham, AFC Bournemouth y Club Brujas.

En 2023 llegó a Tottenham como asistente técnico del equipo absoluto y estuvo bajo las órdenes de los entrenadores Mauricio Pochettino, Ange Postecoglou y Thomas Frank.

Acompañó el título de Europa League en la temporada 2024-25, siendo su mayor éxito en la carrera deportiva. Frank habló muy bien de su ex-asistente técnico: “Es un excelente entrenador, una gran persona y tiene un gran futuro por delante. Le deseamos todo lo mejor”. El equipo, también le dejó un mensaje de despedida en su cuenta de X.

Llegada a Los Rapids

Llega en una temporada en la que el equipo ocupó la posición número 11 en la Conferencia Oeste en 2025 y esta participación lo dejó por fuera del los playoffs. El equipo de Denver no ha logrado ser gran protagonista en la MLS, solo alcanzó a la ronda final de la liga en 4 de las 12 últimas temporadas.

Wells llega a reemplazar a Chris Armas, quien logró que el equipo clasificara a los playoffs en 2024 de la MLS y un tercer lugar en la Leagues Cup en el mismo año, 2024; además, de ganar consecutivamente el título regional, Rocky Mountain Cup.

Las figuras del equipo son el mediocampista Paxten Aaronson, el portero Zack Steffen y el defensa Reggie Cannon. El presidente del equipo declaró que la proyección de Matt en el equipo es a largo tiempo.

Padraig Smith, el presidente de Colorado Rapids, dijo: “Matt aporta una amplia experiencia en la Premier League, un compromiso demostrado con el desarrollo de jugadores y una identidad táctica clara, forjada gracias a su trabajo con algunos de los entrenadores más respetados del fútbol moderno”.

Carrera como jugador

Su carrera de deportista no tuvo éxito, ya que las lesiones no lo dejaron salir al estrellato, desde los 8 años hizo parte de las divisiones inferiores del Tottenham Hotspur, pero las dolencias no lo dejaron estar en el equipo de mayores.

No alcanzó a jugar un solo partido como jugador profesional de fútbol y tuvo su licencia de entrenador UEFA B muy joven, a los 20 años. Matt se convierte en el tercer entrenador más joven en la historia de MLS.