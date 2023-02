El fuerte cruce que tuvieron dos periodistas de Win Sports en pleno programa; acusaron a uno de xenofobia

El pasado fin de semana, la liga colombiana tuvo la disputa de la quinta jornada del todos contra todos, donde dejó un mar de dudas en varios equipos que aún no logran su primera victoria. Uno de ellos es el Independiente Medellín, equipo del cual se ha discutido mucho haciendo el balance en cuanto a los resultados con respecto a la inversión que se hizo para este 2023.

Su derrota ante América de Cali en casa se prestó para un sinnúmero de críticas en contra del técnico David González, quien se encuentra en la cuerda floja de su cargo. Ante este panorama, el debate se ha abierto en las últimas horas sobre su continuidad en la escuadra poderosa.

Además de esto, el técnico se encuentra en el ojo del huracán por un gesto que realizó al término del encuentro. Cuando se disponía a ir al túnel de camerinos, González se quedó estático viendo a toda la gente que lo insultaba desde la tribuna occidental y luego se fue.

David González, técnico del Independiente Medellín. - Foto: Dimayor

Ahora bien, su gesto se prestó para una gran polémica que se subió de tono en el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports. Mientras se reproducía la acción del técnico, uno de los panelistas, Mariano Olsen se mostró a favor del DT, asegurando que no hizo mayor cosa contra la hinchada del DIM.

Su comentario generó la molestia de Julián Céspedes, periodista que hace reportería en la ciudad de Medellín. No obstante, este último se fue más allá de los códigos y se metió con la nacionalidad de Olsen, causando sorpresa en los demás periodistas que se encontraban en el estudio.

“Papurri, sos un acomodado, un extranjero acomodado”, fue el comentario de Céspedes que desató la furia del argentino quien pidió respeto por sus comentarios “xenófobos”.

“Ya no puedo opinar por ser extranjero. Reflexiona, piensa y te pido que no me irrespetes, llevo 20 años en Colombia”, dijo Olsen en un tono de furia. “No me puedes decir nada de xenofobia, ni nada de eso”, agregó.

Céspedes no se quedó callado y mostró su cédula asegurando que también tenía “derecho a opinar”. Ante esto, el conductor del programa, Eduardo Luis se metió y manifestó que “él (Olsen) también tiene derecho a opinar”.

Aquí toda la polémica

Si a Céspedes no lo sacan del canal por esto, sinceramente no sé que más tiene que hacer o decir para que lo castiguen...



Innecesario lo que dijo! pic.twitter.com/22j6Y29zZC — Jwillocv 👊🏻 (@Jwillocv) February 20, 2023

Eduardo Luis López reconoció que Céspedes cometió el error en usar la palabra “extranjero”. Finalmente, Céspedes terminó reconociendo su error y pidió disculpas al aire a su compañero de programa.

El periodista Mariano Olsen sufrió pequeño impase en Win Sports - Foto: Pantallazo Win Sports - 09 de diciembre

Cambios en Win Sports

Win Sports confirmó los rumores que venían sonando sobre los cambios en su Presidencia y a través de un comunicado indicó que Juan Carlos Peña, un reconocido empresario de los medios y la publicidad en Colombia, será el nuevo encargado de llevar las riendas de este canal.

Aunque asumirá un nuevo cargo dentro del organigrama, la presencia de Peña en la organización no es nueva, pues desde hace tres años era miembro de la Junta Directiva de Win. Peña es Comunicador Social y Publicista de la Pontificia Universidad Javeriana con una trayectoria de más de veinte años en el sector. Entre otros cargos, se ha desempeñado como CEO de Beat, compañía integradora de medios, perteneciente a la agencia Mullenlowe.

“Este es un reto que asumo con mucho entusiasmo, sobre todo por las potencialidades de este negocio que espero consolidar más allá del fútbol, para explorar acciones en torno a otras disciplinas deportivas”, indicó el nuevo presidente de Win Sports.