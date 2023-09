El fuerte mensaje de Joao Félix al Atlético de Madrid y al ‘Cholo’ Simeone tras su buen arranque con el Barcelona

João Félix también hizo hincapié en su decisión de dejar el Atlético de Madrid, donde nunca se adaptó al plan de juego de Diego Pablo Simeone. “ Eso está claro para todos. El fútbol es así, si no te sientes bien en un lugar, debes cambiar. Lo hice antes para el Chelsea y ahora para el Barcelona porque no encajaba en las ideas del club y del entrenador. Sin embargo, siempre intenté dar lo mejor de mí y tuve momentos excelentes allí también”, matizó.

Tras dos partidos como titular, João ha comenzado a ganar peso en el esquema de Xavi. El entrenador ha enfocado su mensaje en la importancia de disfrutar del fútbol, como reveló el joven portugués : “Desde el primer día, Xavi me ha dicho que juegue para disfrutar, para jugar con alegría y mostrar mi fútbol. Claro que también me pide cuestiones tácticas, pero lo principal es que me divierta, y eso es lo que estoy intentando hacer”.

Con respecto a su futuro en el Barcelona, João Félix está cedido hasta el final de la temporada y espera que las negociaciones entre ambos clubes determinen su destino. “Dependerá de cómo termine la temporada. Luego, el Barcelona tendrá que negociar con el Atlético, y eso dependerá de ellos si quieren facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cuestiones de negocios y valores en las que yo no me involucro. Yo me concentro en hacer mi trabajo en el campo y dar lo mejor de mí para que quieran ficharme al final. Lo demás no está en mis manos”, concluyó João Félix.