Inexplicable: Barcelona puso en duda el futuro de João Felix en el momento más brillante

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró el estado de forma y de juego de João Félix y João Cancelo, los dos últimos refuerzos en calidad de cedidos por Atlético de Madrid y Manchester City, y aseguró que confía en que sigan así y que, a final de temporada, decidirán si intentan acometer sus respectivos fichajes o no.

Por otro lado, también se mostró contento con la conexión con el público en el Estadi Olímpic Lluís Companys , donde juegan de prestado durante las obras en el Spotify Camp Nou. “Es un punto muy importante, nos sentimos como en casa, casi como en el Camp Nou. El ambiente que se está generando es de una armonía muy cómoda y nos hace estar cómodos, todavía no hemos perdido y hemos jugado con solvencia”, celebró.

Este sábado reciben en Montjuïc a un Celta al que respeta y del que recela. “El Celta lleva menos puntos de los que merecen, el otro día no merecieron perder en casa ante el Mallorca. Está bien trabajado, Benítez domina mucho el aspecto defensivo. El año asado nos costó ganarles y esperamos ante nuestra afición ganar, para nosotros es importante ganar en casa y sentirnos bien”, apuntó.

De cara al futuro, no quiso lanzar “las campanas al vuelo” en cuanto a hablar de títulos. “Bueno, no voy a ganar nada diciendo que puede ser una gran temporada. Esto va de competir mañana, el martes, el viernes, otra vez en Porto el miércoles, en Granada. Esto es así, hay que ir paso a paso, sin lanzar las campanas al vuelo. Lógicamente, hay que analizar que llevamos dos partidos excelentes, pero ahora el objetivo principal es mantener el nivel de juego y de resultados y luego ya hablaremos. Vaticinar cosas no sirve de nada”, aseguró.