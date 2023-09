“Que se haga justicia”: segunda víctima del video sexual difundido por jugadores de Real Madrid detalló el caso

Segunda denunciante de la difusión del video sexual

“Por lo que me han dicho, a ellos los van a echar del equipo. Pero lo que quiero es que se haga justicia, que se tomen las medidas que se tienen que tomar con la ley en la mano. Y que la gente sea consciente de que no es algo que pase solo con futbolistas, sino con muchas personas. Pero son casos que no salen a la luz. Lo único que sé es que estoy esperando una llamada del juez para testificar en el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana y ver cómo acaba esto y qué me aportarán a mí estas denuncias”, concluyó.