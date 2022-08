¿El Gran Premio de Fórmula Uno de Barranquilla quedó en pits?

María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, fue consultada por las posibilidades reales de que Barranquilla acoja uno de los grandes premios de Fórmula Uno, gestión anunciada por la administración del alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, en conjunto con el ahora expresidente Iván Duque. “Entiendo que el tema de la Fórmula Uno genera turismo y muchas cosas para la ciudad, pero nosotros, desde el Ministerio, no podemos financiar este tema, es muy costoso. El Gobierno pasado no dejó esto en el presupuesto y nosotros no podemos asumirlo. Si la ciudad lo quiere hacer puede hacerlo, si necesita ayuda con el tema logístico ayudaremos en eso, pero en el tema de presupuesto no podemos”, dijo la ministra y expesista colombiana.

“El tema de la Fórmula Uno es algo atractivo y bueno, pero no está dentro de los propósitos del nuevo Gobierno. Si la ciudad lo quiere hacer, se podría llegar a un acuerdo para esto”, agregó la jefe de la cartera. De esa manera el gobierno dejó la iniciativa en pits, término que en la Fórmula Uno hace referencia a la zona donde los vehículos hacen paradas para cambiar llantas, llenar combustible o ser guardados, entre otras funciones. El gobierno mandó al garaje una iniciativa de estas.

En su momento, el presidente Gustavo Petro le respondió así a SEMANA al respecto de la posibilidad del Gran Premio de Fórmula Uno de Barranquilla. “Primero, el hambre en Barranquilla. Barranquilla se ha convertido - como muchas ciudades costeñas - en ciudades del hambre por el avance que esta catástrofe social tiene en Colombia, pero específicamente en el Caribe. La primera preocupación del presidente de la República será disminuir sustancialmente el hambre”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hace dos semanas, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, máximo referente en Colombia del automovilismo y expiloto de Fórmula Uno, habló al respecto. Montoya habló con Noticias Caracol sobre el tema, cuando fue consultado respecto a cómo va la carrera de Sebastián Montoya, su hijo, quien también decidió ser piloto y se viene compitiendo en diversas disciplinas que lo lleven a la máxima categoría del automovilismo. “Un poquito está en las manos de él, un poquito está en las manos de la empresa privada y un poquito en la suerte”, aseguró Juan Pablo Montoya respecto a las posibilidad de que su hijo Sebastián termine en la Fórmula Uno.

“Yo creo que el cuento es mucho más real de lo que hay y yo creo que esto le traería mucho nombre a Colombia, mundialmente. La cantidad de turismo que traería a Colombia y la cantidad de trabajo que crearía eso sería espectacular”, aseguró el piloto colombiano al señalar que sí ve posible que la máxima categoría del automovilismo se corra en Barranquilla.

La idea de realizar un circuito de la Fórmula Uno en Barranquilla fue anunciada en el mes de enero de 2022 por el entonces presidente Iván Duque y el alcalde de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo “A esos circuitos asisten 320 mil espectadores en tres días; gastan en promedio 600 dólares al día y viajan desde más de 100 países. Entran 60 mil turistas internacionales en un lapso de 10 días. Eso es casi que duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en tres días y en un solo evento”, afirmó el alcalde de Barranquilla.

Según la revista Forbes, el Gran Premio le costaría a la ciudad alrededor de 971 millones de dólares por un contrato firmado a diez años. Cerca de cuatro billones de pesos colombianos. Ahora bien, al margen de las declaraciones del nuevo gobierno, el anuncio del alcalde Pumarejo, respaldado por el expresidente Iván Duque, no es un globo, como lo han calificado desde algunos sectores políticos. El tema está avanzado, a tal punto que los empresarios de la Fórmula Uno y organizadores estuvieron ya en Barranquilla haciendo la evaluación técnica. Este lunes, colegas de Caracol Radio informaron que las declaraciones de Urrutia dejaron fríos a los barranquilleros. Sin embargo, se informó, aunque el Gobierno tiene un discurso, al parecer, la Alcaldía de Barranquilla está avanzando en gestiones y el anuncio que en su momento hizo no responde a un “globo”, sino a acercamientos reales que posteriormente conocerá el Ministerio del Deporte.

Acompañamos el sueño que tiene el @alcaldiabquilla, @jaimepumarejo, que Barranquilla sea vinculada en el calendario de circuitos de la Fórmula 1 con un Gran Premio en Colombia, que traería enormes beneficios económicos y turísticos para la ciudad. Cuente con nuestro respaldo. pic.twitter.com/J6Cc7C5ZDg — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 22, 2022

El primero de agosto pasado, la emisora W Radio le preguntó a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), sobre esta posibilidad. “No veo imposible que la F1 llegue a Colombia, si se estudia el plan directo, el beneficio social, podría ser beneficioso, valdría la pena estudiarlo. De eso se trata la Fórmula Uno, de la diversidad, del alcance y de llegar a otros países. Cualquier exposición de este deporte es bienvenida, de eso se trata ese deporte. Hay muchos que entienden los detalles y hay otro público que solo quiere entretenerse, es también acción, se necesita que las autoridades que regulan el deporte lo empujen”.