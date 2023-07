“El hincha tiene toda la razón”: nuevo técnico de Atlético Nacional hace compromiso al que le huía Paulo Autuori

El estratega habló de su futuro en Nacional. “Nosotros cuando asumimos la función de forma interina, tuvimos una reunión con el mr. Paulo, el presidente Mauricio, el vicepresidente Benjamín y quedamos de estar al frente del equipo mientras el club se organice y tome decisiones más claras e independientes. No soy la persona mejor informada para decir más que eso”, contestó Amaral.

El entrenador fue cuestionado por su sello y estilo de juego. “Nacional, con la grandeza que tiene, no puede sacar de encima la responsabilidad de que, para ganar, hay que jugar buen fútbol. Es una responsabilidad que tenemos todos. A veces no lo hace por diversos motivos, los factores son muchos. Lo más importantes es que estemos todos unidos para que Nacional juegue bien y gane los partidos. El hincha tiene toda la razón y tiene que ser así. Está intrínsico en la naturaleza del club. Nosotros haremos siempre el fútbol posible en función de los jugadores y recursos que tenemos. No es cambio, es evolución. Es lo que merece la historia de este club”, indicó, para que crean en su proyecto y recuperar la confianza de los hinchas.