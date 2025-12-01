El jugador de Nacional que los hinchas no soportan luego de la caída ante el Junior: “Es jugar con uno menos”

Atlético Nacional tenía la firme intención de sumar tres puntos en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero todo salió mal y ni siquiera el empate pudo defender, lo que lo deja en una situación muy complicada en el grupo A de los cuadrangulares semifinales. El club barranquillero hizo respetar sus predios y pudo obtener una victoria muy trabajada ante más de 44 mil espectadores que se dieron cita en el coloso de la Costa Caribe.

Incluso, Nacional comenzó ganando con un gol de Dairon Asprilla al minuto 42 y eso dio confianza para intentar alcanzar una victoria en condición de visitante que lo hubiera encaminado a la final. Nada de eso pasó tras la agresividad del Junior en la segunda parte, que forzó la remontada y tres puntos que dejan al Tiburón en una posición de privilegio pensando en sus opciones de ser finalista.

Un gol de Joel Canchimbo fue el premio que Junior recibió tras la gran presión que le hizo a la defensa de Nacional y los relevos para superar a los marcadores por la banda. El visitante no tuvo la resistencia para aguantar mucho más y prefirió un repliegue intenso en la defensa e intentar salir al contragolpe. Cuando se consumaba el tiempo, Steven Rodríguez colocó el 2-1 final para la fiesta en Barranquilla.

Juan Bauzá con la marca de Jhomier Guerrero en Junior vs. Nacional. | Foto: Colprensa

De esta manera, Junior se encamina a una final en la Liga Betplay con ocho puntos y dos partidos por jugar, uno de ellos nuevamente en el Metropolitano de Barranquilla contra América de Cali. De ganar, podría dar un gran salto y casi que colocar su nombre en la instancia definitiva. Por otra parte, Atlético Nacional necesita los seis de seis y el tropiezo del Tiburón en próximos días.

El jugador que la hinchada de Nacional no soporta y lo llena de críticas

En las redes sociales, los hinchas comienzan a señalar a uno de los culpables tras la derrota en Barranquilla. Aunque son varios los señalados, como el uruguayo Camilo Cándido, Facundo Batista o el mismo técnico Diego Arias, todas las miradas apuntan hacia el mismo futbolista: Edwin Cardona.

Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay. | Foto: Getty Images

Edwin fue suplente y Diego Arias prefirió darle rodaje al juvenil Juan Manuel Rengifo. Sobre el minuto 73 se dio la sustitución y Cardona entró a la cancha con la idea de sostener la pelota, distribuir el juego y desgastar al rival en su ansiedad por el gol y querer la ventaja lo más rápido posible. Esa estrategia no prosperó, teniendo en cuenta que Junior replegó a la defensa rival, que no encontraba la salida.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.