Suscribirse

Deportes

El jugador de Nacional que los hinchas no soportan luego de la caída ante el Junior: “Es jugar con uno menos”

Los ánimos en Atlético Nacional están por el piso luego de la durísima caída ante el Junior en la ciudad de Barranquilla. La hinchada ya señala a un culpable.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de diciembre de 2025, 10:33 p. m.
Jugadores de Atlético Nacional.
Atlético Nacional perdió 2 a 1 en Barranquilla contra Junior. | Foto: Colprensa

Atlético Nacional tenía la firme intención de sumar tres puntos en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero todo salió mal y ni siquiera el empate pudo defender, lo que lo deja en una situación muy complicada en el grupo A de los cuadrangulares semifinales. El club barranquillero hizo respetar sus predios y pudo obtener una victoria muy trabajada ante más de 44 mil espectadores que se dieron cita en el coloso de la Costa Caribe.

Incluso, Nacional comenzó ganando con un gol de Dairon Asprilla al minuto 42 y eso dio confianza para intentar alcanzar una victoria en condición de visitante que lo hubiera encaminado a la final. Nada de eso pasó tras la agresividad del Junior en la segunda parte, que forzó la remontada y tres puntos que dejan al Tiburón en una posición de privilegio pensando en sus opciones de ser finalista.

Un gol de Joel Canchimbo fue el premio que Junior recibió tras la gran presión que le hizo a la defensa de Nacional y los relevos para superar a los marcadores por la banda. El visitante no tuvo la resistencia para aguantar mucho más y prefirió un repliegue intenso en la defensa e intentar salir al contragolpe. Cuando se consumaba el tiempo, Steven Rodríguez colocó el 2-1 final para la fiesta en Barranquilla.

Juan Bauzá con la marca de Jhomier Guerrero en Junior vs. Nacional.
Juan Bauzá con la marca de Jhomier Guerrero en Junior vs. Nacional. | Foto: Colprensa

De esta manera, Junior se encamina a una final en la Liga Betplay con ocho puntos y dos partidos por jugar, uno de ellos nuevamente en el Metropolitano de Barranquilla contra América de Cali. De ganar, podría dar un gran salto y casi que colocar su nombre en la instancia definitiva. Por otra parte, Atlético Nacional necesita los seis de seis y el tropiezo del Tiburón en próximos días.

El jugador que la hinchada de Nacional no soporta y lo llena de críticas

En las redes sociales, los hinchas comienzan a señalar a uno de los culpables tras la derrota en Barranquilla. Aunque son varios los señalados, como el uruguayo Camilo Cándido, Facundo Batista o el mismo técnico Diego Arias, todas las miradas apuntan hacia el mismo futbolista: Edwin Cardona.

Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay.
Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay. | Foto: Getty Images

Edwin fue suplente y Diego Arias prefirió darle rodaje al juvenil Juan Manuel Rengifo. Sobre el minuto 73 se dio la sustitución y Cardona entró a la cancha con la idea de sostener la pelota, distribuir el juego y desgastar al rival en su ansiedad por el gol y querer la ventaja lo más rápido posible. Esa estrategia no prosperó, teniendo en cuenta que Junior replegó a la defensa rival, que no encontraba la salida.

Pantallazo X.
Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.

“No me quiero ni imaginar cuánto cobra Edwin Cardona. Ahora me queda claro porque nunca le dieron ni un minuto en esa final de Libertadores River-Boca, es que es jugar con uno menos, siempre, y así ha sido desde joven”, escribió un hincha en la red social X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El enigmático mensaje de Carlos Giménez que advierte que “se acaba el tiempo” para Maduro en plena tensión con EE. UU.

2. Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

3. Colombia envió a Estados Unidos a los 26 miembros de la secta judía Lev Tahor que buscaban radicarse en Yarumal

4. Armando Benedetti denuncia supuestos errores en decisión del CNE que confirmó irregularidades en campaña presidencial de Petro

5. Fiscalía investiga la muerte de un civil durante operativo del Ejército en Meta: aseguran que se trataría de un líder campesino

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Edwin CardonaAtlético Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.