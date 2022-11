“El problema no es la ignorancia”: César Augusto Londoño vuelve a salir en defensa de Qatar por lo derechos de las mujeres

La Copa del Mundo es la ocasión perfecta para que personas de todo el mundo se encuentren y compartan las distintas culturas en medio del evento deportivo, el cual es cubierto por periodistas de cada rincón del globo terráqueo. Uno de esos profesionales que se encuentra en el Mundial de Qatar 2022 es César Augusto Londoño.

Este reconocido periodista deportivo ya fue noticia en Qatar porque fue detenido por la policía de ese país, pues pensaron que estaba grabando edificios a los cuales está prohibido hacerles registro fílmico. Por fortuna, solo recibió un llamado de atención y no tuvo ningún problema legal.

Y como su trabajo es mostrar todo lo que sucede en el país árabe, desde lo futbolístico hasta lo cultural, el sábado pasado subió un video a sus redes sociales en el que asegura que las mujeres no sufren ningún tipo de abuso en Catar, contrario a lo que piensan algunas personas. Este contenido generó gran polémica en el país y todo tipo de reacciones.

“La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, las limitaciones a las mujeres, critican un montón de cosas y uno no sabe lo que es un Mundial hasta que no lo vive y viene a verlo”, dijo.

A un día de comenzar el Mundial de Catar.

Polémicas, odios y profetas de la moral pública abundan.

Catar está feliz pic.twitter.com/ZHqDLg32Ro — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 19, 2022

Además, indicó que no se conoce “un país hasta que no lo visita” y por eso no se puede “juzgar a Catar”. Y para explicar su punto de vista, dijo que “Catar tiene cero feminicidios, cero es su taza, mientras que en Colombia matan 234 mujeres en lo que va de 2022 y en Estados Unidos 1.800 en lo que va de 2022″.

Esa fue la parte del video que generó más polémica y de inmediato ocasionó el rechazo por la gran mayoría de personas. Pese a las críticas, en las últimas horas Londoño se volvió a pronunciar sobre los derechos de la mujeres en Catar.

De nuevo en su cuenta de Twitter, el periodista colombiano subió un video de una influenciadora de origen sirio en el que explica que históricamente otras culturas sí han cohibido a las mujeres de sus derechos.

“El problema no es la ignorancia sino la terquedad para no aceptar la realidad. Está bien que me insulten, pero con argumentos y verdades, no con mentiras e infamias de occidente. Aquí les dejo la opinión de @rawansyrianheart musulmana que SÍ conoce la vida de la mujer en Qatar”, escribió César Augusto Londoño.

El problema no es la ignorancia sino la terquedad para no aceptar la realidad. Esta bien que me insulten, pero con argumentos y verdades, no con mentiras e infamias de occidente.

Aquí les dejo la opinión de @rawansyrianheart musulmana que SI conoce la vida de la mujer en Catar pic.twitter.com/lmaPRwPz66 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 22, 2022

“La mujer musulmana es la primera en conseguir sus derechos, estoy hablando desde hace 1.400 años cuando en la Iglesia católica se debatía si la mujer tenía alma. La mujer no podía tocar la biblia porque se consideraba un hecho impuro, eso en el cristianismo”.

En otro de los ejemplos que dio dijo que “la mujer asiática, hindú, china, que no tenía derecho de vivir una vez fallecía su marido”. “Es decir, moría su marido y la enterraban después con él”.

Y contó que ella no tiene prohibiciones por ser musulmana: “Puedo trabajar, puedo casarme, puedo tener hijos, puedo viajar, puedo emprender, puedo divorciarme, puedo salir a comprar, puedo salir con mis amigas, puedo conducir...”

“Y dicho esto, en qué nos diferenciamos yo, que soy una mujer asiática musulmana, y una mujer occidental, europea o norteamericana”, agregó.

Además, dijo que la única diferencia que ve es “en llevar el velo”, en cubrirse el cabello.