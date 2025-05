El sentido mensaje que dejó Xabi Alonso tras su repentina salida del Bayer Leverkusen

El entrenador español Xabi Alonso no continuará al frente del Bayer Leverkusen alemán, después de que el club haya accedido a su petición a rescindir prematuramente el contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2026, un anuncio que alimenta los rumores de su posible llegada al Real Madrid.

Esta campaña no ha sido tan fructífera y el conjunto alemán no ha podido defender su título ante el Bayern Múnich, su verdugo en la Liga de Campeones. El nombre de Alonso se ha vinculado en las últimas semanas al Real Madrid como el posible sustituto del italiano Carlo Ancelotti, si este no cumple el año de contrato que le resta con el equipo madridista en el que militó el excentrocampista.