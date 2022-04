El tenis salvó de la guerra a Dayana Yastremska, quien compite en Copa Colsanitas

Mientras en Ucrania no cesa la masacre de civiles, en Bogotá, Colombia Dayana Yastremska, ex-n.° 21 del ranking WTA, está presente en la Copa Colsanitas representando a un país atacado por Rusia y al que por medio de su deporte quiere decirle al mundo que son un territorio de resiliencia y paz.

Luce su bandera orgullosa, la lleva en sus hombros como si fuera un abrazo de cada ucraniano que sufre las barbaries de la guerra. Además, hace el símbolo de un corazón en sus manos cada que termina una competencia.

Dayana Yastremska, ex N°21 del ranking WTA, está presente en la Copa Colsanitas presentada por Zúrich 2022 - Foto: Colsanitas

La ucraniana, actual n.° 103 de la clasificación mundial, no sólo ha llenado su país de triunfos y orgullo siendo reciente finalista del WTA 250 de Lyon (Francia) o al lograr tres títulos WTA en su palmarés, consagrándose en el WTA 250 Hong Kong (Hong Kong) en la temporada 2018, alcanzando en 2019 los títulos en los WTA 250 de Hua Hin (Tailandia) y Estrasburgo (Francia) o luchando por el título del WTA 500 de Adelaida (Australia), sino que también es admirada por sus compatriotas por preocuparse por su país en momentos de máxima tensión.

La nacida en Odesa que registra tres títulos WTA donó miles de productos para los niños de Ucrania víctimas de la guerra, entre ropa, juguetes, zapatos, cobijas y mucho más. Lo hizo en nombre de su fundación DIY y con la colaboración de uno de los diputados de su país.

El pasado 25 de febrero Dayana, junto a su hermana de 15 años huyeron de su país. Así lo contó en sus redes sociales abrazando a su hermana de 15 años visiblemente afectadas por dejar de lado a sus seres queridos.

“Después de pasar dos noches en el estacionamiento subterráneo, mis padres tomaron la decisión a toda costa de enviarnos a mí y a mi hermana pequeña fuera de Ucrania! Mamá, papá, los queremos mucho, cuídense mucho!!! ¡Te amo mi país! Los ucranianos cuidan tu vida”, escibió en el post de la imagen en la que se veía abrazando a su hermana.

Dayana y su hermana Ivanka llegaron a Lyon para jugar juntas en la modalidad de dobles. Allí hablaron con Eurosport sobre lo vivido al huir de su país. “Fue muy duro y doloroso porque no sabes cuando volverás a ver a tus padres. Son momenetos muy duros porque recuerdas como nos quedamos en el barco y ellos al otro lado. Fue muy emotivo”, relató.

La joven ucraniana no solo tiene talento para jugar tenis, también para cantar, pues en el año 2020 y durante el confinamiento provocado por la pandemia de la covid-19, lanzó su primer sencillo, ‘Thousands of Me’ y más adelante publicó ‘Favorite Track’. Lo anterior le permitió ser conocida como ‘la rapera del tenis’.

Este marte en la edición 29 de la Copa Colsanistas, torneo 250 de la WTA, en Bogotá Dayana jugará contra la húngara Panna Udvardy, mientras tanto su mente y corazón estarán en su país.

“Tenemos unos rusos en Odesa y mis padres me dicen que todo está bien y bajo control. Lo dice para que no me ponga nerviosa en las competencias. Me siento bloqueada por dentro un poco por más que gane por mi país es duro. Me siento orgullosa de mi país y mi pueblo”, relató a Eurosport previo al viaje a Colombia.

Su meta es superar lo que hizo en suelo capitalino en 2017, pues no pasó de la primera ronda. Su mayor inspiración es darle un título a su país. “Para mi pueblo, son las personas más fuertes de mundo y tienen un espíritu de corazón salvaje. Por una Ucrania libre. Gracias a los que defienden el país, gran respeto a ellos. Son héroes”, dijo antes de la competencia a Eurosport.