El Tino Asprilla se comparó con una figura del Real Madrid; sorprendió a más de uno

Los ídolos de la Selección Colombia han sido noticia esta semana por sus reapariciones en mundo del fútbol. Carlos Valderrama y René Higuita estuvieron en el amistoso de Roberto Carlos y Ronaldinho en Miami, mientras que Faustino Asprilla concedió una distendida entrevista con la Gazzetta dello Sport, importante medio deportivo italiano que decidió recordar las mejores épocas del tulueño en Parma.

Entre anécdotas de lo vivido en territorio italiano, el ‘Tino’ aseguró que dentro del equipo se caracterizaba por no seguir las reglas, siendo un auténtico dolor de cabeza para los entrenadores que lo tuvieron como jugador. “Un día Nevio Scala me pidió que corriera por las murallas de la ciudadela y le dije que no era Forrest Gump. El fútbol para mí siempre ha sido divertido. Sin reglas, sin esquemas”, recordó el famoso atacante de la Tricolor en los años 90 e inicio de los 2000.

Otra de las curiosas anécdotas fue con el máximo dirigente del Parma en ese entonces. “Por broma le pegué con una pelota al presidente Pedraneschi, parecía muerto, no estuve en paz hasta que lo pusieron de nuevo en pie. Luego, con los compañeros, al final del entrenamiento recorrimos Parma para saludar a las mujeres hermosa. Este era mi mundo: libre, puro”, reiteró.

Fuera de la cancha Asprilla estuvo metido en grandes polémicas por sus fiestas y amoríos, pero dentro del campo fue catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos en Colombia, recordado por aquella noche de ensueño que protagonizó en el Monumental para el 5-0 sobre Argentina, que le dio la clasificación a la Selección para el Mundial de Estados Unidos 1994.

Gracias a esa gran trayectoria como profesional, ahora se dedica a ser panelista en programas de opinión sobre la actualidad del fútbol colombiano y mundial, aunque admite que no son muchos los partidos que se ve en la actualidad. “Yo miro fútbol, pero todos parecen soldados a las órdenes del entrenador”, criticó el exfutbolista que también vistió la camiseta Atlético Nacional, Newcastle y Palmeiras.

Del fútbol moderno solo destaca un jugador que, según él, se le asemeja en cuanto a la velocidad y el descaro a la hora de atacar. “Dime uno que regatee hoy en día... Me gusta Vinícius del Real Madrid, me veo un poco en él”, aseguró.

“Tanto sesso, niente regole, vita pura: la mia vita da... Tino Asprilla”. L’intervista di Andrea Schianchi #Parma #Colombia https://t.co/0UUuHOdLCr — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 19, 2022

Una vez colgó los guayos como profesional, Faustino se dedicó a sus negocios, la finca que tiene en Tuluá y el fútbol desde un punto más crítico. “Tengo una finca, vendo caña de azúcar al gobierno colombiano y a través de una campaña publicitaria vendo condones. Ya saben, el sexo siempre ha sido importante para mí”, mencionó entre risas sobre su presente lejos de la pelota.

Pero Asprilla nunca se ha alejado de la polémica, pues en los últimos años ha estado entre odios y amores con sus seguidores en las redes sociales, a raíz de las opiniones polémicas que lo han puesto entre la espada y la pared más de una vez. En la primera vuelta, por ejemplo, mostró su apoyo abiertamente para el candidato Fico Gutiérrez, que a la postre perdería frente a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos aspirantes que definieron el próximo presidente del país este fin de semana.

Siguiendo el camino que había marcado su candidato en primera vuelta, el ‘Tino’ apoyó para la segunda a Hernández a través de un video junto a Ronaldinho, el legendario futbolista del Barcelona y la selección de Brasil. “Aquí estamos Faustininho y Ronaldinho y estamos con Rodolfinho”, dijeron ambos en un video.

Tras la victoria de Petro en las urnas, Asprilla se ha mantenido en silencio y alejado de la opinión pública que espera por otra de sus ocurrencias en relación a la actualidad política del país con el nuevo mandatario que asumirá su cargo el próximo 7 de agosto.