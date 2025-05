Ella es María Alejandra Baldovino, la delantera colombiana que está brillando en el Sudamericano Femenino Sub-17

“Yo soy Sandra Narváez, tengo la licencia A y C de Conmebol. Dirigí la Selección Colombia, con Nelson Abadía, desde el 2019 hasta el 2021 en todas las categorías. Estuve con toda la camada con Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniela Montoya y todas las chicas reconocidas; adicional a eso tengo una academia en Cartagena, que se llama la Villa FC. María Alejandra Baldovino llega a mí a muy temprana edad, muy chiquita. De diez años y medio, me contacta un profe que es conocido en Magangué, le dicen ‘Pocho’“, expresó Narváez.

Narváez añadió como Alejandra llegó a Cartagena. “Ahí él me llama, me dice que ve a una niña jugando con niños y luego se da la pandemia en 2020, pero yo le digo que no tengo los recursos suficientes para tener la niña, que al próximo año él me la podría seguir recomendando. Así, la niña llega a Cartagena, donde yo estoy instalada”.