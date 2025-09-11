Suscribirse

Deportes

Emiliana Arango da golpe sobre la mesa y se mete en cuartos del WTA de Guadalajara

Los seguidores se ilusionan con una gran final en el WTA.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 2:18 a. m.
WASHINGTON, DC - JULY 27: Emiliana Arango of Colombia returns a shot to Renata Zarazua of Mexico during Day 1 of the Mubadala Citi DC Open at William H.G. FitzGerald Tennis Center on July 27, 2024 in Washington, DC. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)
Emiliana Arango, tenista colombiana. | Foto: Getty Images

La tenista colombiana Emiliana Arango dio el golpe sobre la mesa este jueves 11 de septiembre y se metió en los cuartos de final del WTA de Guadalajara. Derrotó a la australiana Storm Hunter con un doble 6-2 en la segunda ronda.

La jornada comenzó tras un retraso de más de una hora por lluvia, y Emiliana Arango, número 86 del mundo, se impuso a Hunter (1.269) en una hora y siete minutos.

Sólida desde el fondo de la cancha y eficaz a la hora de devolver, la tenista originaria de la ciudad de Medellín arrolló a la australiana, que cometió 34 errores no forzados.

Sabía que ella le paga muy fuerte a la pelota y que iba a tratar bastante rápido, decidí salir a tirarle arriba y abajo, a los lados, pero nada a la altura de la cintura, porque es muy dura y, como es zurda, a veces no alcanzas a ver la bola”, comentó Emiliana Arango después del partido.

La rival de la colombiana Arango en la siguiente ronda salía más tarde del partido entre la letona Jelena Ostapenko, tercera preclasificada, y la canadiense Marina Stakusic.

Este jueves se dio la eliminación de la belga Elise Mertens, máxima favorita del torneo, al perder ante la francesa Elsa Jacquemot en la reanudación de su partido, que fue interrumpido por lluvia el miércoles 10 de septiembre por la noche cuando se jugaba el segundo set.

Jacquemot (83) vino de atrás y dio la campanada al derrotar a Mertens (22) en tres sets con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas con 25 minutos. En su turno, la rusa Veronika Kudermetova (26), segunda en la siembra, cayó ante la andorrana Victoria Jiménez (123) en otro partido que debió jugarse el miércoles por la noche, pero fue postergado por lluvia.

Contexto: Sinner y Alcaraz definieron campeón del US Open 2025: fue partidazo de cuatro sets

Proveniente de la clasificatoria, Jiménez se impuso a Kudermetova en dos mangas con pizarra de 6-4 y 6-2 en dos horas con cuatro minutos. El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

Resultados de este jueves

Segunda ronda:

Emiliana Arango (COL) derrotó a Storm Hunter (AUS) 6-2, 6-2

Victoria Jiménez (AND) a Veronika Kudermetova (RUS/N.2) 6-4, 6-2

Elsa Jacquemot (FRA) a Elise Mertens (BEL/N.1) 4-6, 6-3, 6-4

*Con información de AFP.

