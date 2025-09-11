Emiliana Arango da golpe sobre la mesa y se mete en cuartos del WTA de Guadalajara

La tenista colombiana Emiliana Arango dio el golpe sobre la mesa este jueves 11 de septiembre y se metió en los cuartos de final del WTA de Guadalajara. Derrotó a la australiana Storm Hunter con un doble 6-2 en la segunda ronda.

La jornada comenzó tras un retraso de más de una hora por lluvia, y Emiliana Arango, número 86 del mundo, se impuso a Hunter (1.269) en una hora y siete minutos.

Sólida desde el fondo de la cancha y eficaz a la hora de devolver, la tenista originaria de la ciudad de Medellín arrolló a la australiana, que cometió 34 errores no forzados.

#WTA 🎾 | ¡A CUARTOS! Emiliana sigue 🚀



- Emi Arango [🇨🇴-86] 6/2 6/2 S. Hunter [🇦🇺-1269]

- La colombiana avanza entre las mejores 8 del torneo y quiere buscar las semifinales. Sigue con toda Emi.



¡Vamos 💛💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/kw60GNo9S5 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 11, 2025

“Sabía que ella le paga muy fuerte a la pelota y que iba a tratar bastante rápido, decidí salir a tirarle arriba y abajo, a los lados, pero nada a la altura de la cintura, porque es muy dura y, como es zurda, a veces no alcanzas a ver la bola”, comentó Emiliana Arango después del partido.

La rival de la colombiana Arango en la siguiente ronda salía más tarde del partido entre la letona Jelena Ostapenko, tercera preclasificada, y la canadiense Marina Stakusic.

Emiliana Arango just loves playing in Guadalajara 😍 #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/nvwBhr7yIf — wta (@WTA) September 11, 2025

Este jueves se dio la eliminación de la belga Elise Mertens, máxima favorita del torneo, al perder ante la francesa Elsa Jacquemot en la reanudación de su partido, que fue interrumpido por lluvia el miércoles 10 de septiembre por la noche cuando se jugaba el segundo set.

Jacquemot (83) vino de atrás y dio la campanada al derrotar a Mertens (22) en tres sets con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas con 25 minutos. En su turno, la rusa Veronika Kudermetova (26), segunda en la siembra, cayó ante la andorrana Victoria Jiménez (123) en otro partido que debió jugarse el miércoles por la noche, pero fue postergado por lluvia.

Proveniente de la clasificatoria, Jiménez se impuso a Kudermetova en dos mangas con pizarra de 6-4 y 6-2 en dos horas con cuatro minutos. El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

Resultados de este jueves

Segunda ronda:

Emiliana Arango (COL) derrotó a Storm Hunter (AUS) 6-2, 6-2

Victoria Jiménez (AND) a Veronika Kudermetova (RUS/N.2) 6-4, 6-2

Elsa Jacquemot (FRA) a Elise Mertens (BEL/N.1) 4-6, 6-3, 6-4