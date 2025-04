Empatía de James Rodríguez tuvo recompensa en México: hincha le dio este regalo y quedó en video

No es la primera vez que James tiene un detalle de ese estilo con los fanáticos de León y del fútbol mexicano. A finales de febrero, por ejemplo, un niño se emocionó al ver cara a cara al 10 cafetero. De hecho, después del primer encuentro que tuvieron, se volvieron a encontrar y el pequeño fan le dio un regalo al jugador.

James y León quieren jugar el Mundial de Clubes

Pero no todo es color de rosa para James Rodríguez. Él y su Club León viven días difíciles luego de que la Fifa los expulsara del Mundial de Clubes 2025, debido a que los esmeralderos pertenecen al Grupo Pachuca, conglomerado que también acoge al Pachuca Club de Fútbol, quien al mismo tiempo está en la cita orbital. Es decir, la presunta multipropiedad.

Se vienen días difíciles para León ante el TAS, donde buscarán recuperar su participación en el Mundial de Clubes 2025. En ese sentido, James Rodríguez no ha guardado silencio y, al contrario, mostró su descontento con la decisión.

“El equipo se ganó en la cancha eso, me han dicho que estábamos en el mundial. No es algo justo, para mí es algo nuevo todo esto. Nunca me había pasado que estás en una copa y semanas antes te dicen que estás fuera. Es algo nuevo”, afirmó Rodríguez en rueda de prensa.