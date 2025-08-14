Suscribirse

En Junior de Barranquilla se armó pelea entre técnico y figura: “Me tiró un golpe”

No fue una, sino dos las situaciones que fueron reveladas el interior del rojiblanco. El jugador aseveró que “si me pega yo voy para encima”.

Redacción Deportes
14 de agosto de 2025, 4:49 p. m.
Plante de Junior de Barranquilla cuando era dirigido por Julio Comesaña
Plantel de Junior de Barranquilla cuando era dirigido por Julio Comesaña | Foto: Colprensa

Es atípico para el público en general, pero pareciera que se da de manera más habitual de lo que se piensa en clubes de Liga BetPlay.

De acuerdo a una conversación reciente con El Heraldo, Michael Ortega relató lo que fueron discusiones transformadas en peleas durante su paso por Junior de Barranquilla.

Según lo dado a conocer por el exjugador del cuadro rojiblanco, en los años que estuvo tuvo un cruce fuerte con el entrenador, Julio Avelino Comesaña.

“Me invitó a pelear, se cuadró y todo. Creo que me tiró un golpe”, confesó en la charla con el citado medio.

A raíz de un comportamiento inapropiado de su parte en un día de descanso, fue que el estratega uruguayo lo increpó: “Me volé”. “Se dio cuenta, me reclamó”, aceptó Ortega.

Además de eso, lo que aumentó el malestar del técnico fue que le dijera mentiras: “Yo se lo negaba y él tenía fotos”.

Ortega recreó lo que le decía Comesaña en ese momento: “Te quieres dar trompadas conmigo. Te bajas de aquí y ve a hablar con el jefe”.

Quienes le hacían la entrevista al exfutbolista le consultaron sobre el caso hipotético de que se formalizara la pelea. Sin rodeos Ortega dijo: “Si me pega yo voy pa’ encima”.

Aunque tuviera ese altercado, el deportista dice que fue un momento de inmadurez de su parte. “Él te dice las cosas en la cara. Va derecho, sin rodeos”, le agradece.

“En ese tiempo yo no veía las cosas así. Ahora que estoy maduro, las cosas hubieran sido diferentes en Junior”, se recrimina Ortega.

Y para finalizar ese capítulo fue claro al mencionar qué pasaría si se vuelven a encontrar: “Hablo con él. Lo saludo, le pido perdón”.

Michael Ortega contra River Plate.
Michael Ortega ha sido un jugador trota mundo. Actualmente milita en Bolivia | Foto: @michaelortegad

Más de una pelea de Ortega

Más problemático de lo públicamente conocido parece que fue el paso de Ortega en Junior desde 2013 hasta el 2015.

En la misma entrevista dio otra versión de una pelea más que tuvo con el extranjero, Emmanuel Perea.

Su malestar, que esta vez sí se transformó en una lucha, correspondía a que “se creía que le daba pata a todos en los entrenamientos”, explicaba Ortega.

“Muy agrandado. Teníamos un grupo muy sano”, le criticaba al argentino con el que compartió plantel en 2013.

Sobre si se materializó la pelea con su compañero de ese momento contó Ortega: “Nos alcanzamos a dar unos puños”.

Es más, de no haber sido por la intervención de uno de los capitanes, todo se hubiera ido mucho más hondo: “Al otro día me invitó a pelear en el camerino, pero Viera no dejó”.

En la actualidad Ortega está vinculado con el balompié de Bolivia, en el que está desde 2022 tras su paso de dos años por Deportivo Cali.

