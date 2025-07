Esta sería la millonaria cifra que recibiría el Junior de Barranquilla por la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich

El delantero de la Selección Colombia no hizo parte del equipo que jugó un amistoso ante AC Milan. Ante esta situación, el entrenador Arne Slot dijo lo siguiente. “Últimamente, corren muchos rumores sobre él y no puedo entrar en detalles. Está entrenando muy bien con nosotros, pero por ahora hemos decidido no ponerlo a jugar“.