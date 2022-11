En medio de aplausos y cánticos, Gerard Piqué jugó su último partido como futbolista

Hoy el F.C. Barcelona disputó un encuentro más de LaLiga de España, esta vez contra el Almería, si bien el partido fue más de trámite para el equipo catalán, estuvo marcado por la despedida de una de sus figuras más representativas de los últimos tiempos, Gerard Piqué, quien a sus 35 años jugó su último cotejo como futbolista.

El Barcelona actualmente marcha como líder de LaLiga española con 34 puntos, dos más que su perseguidor y máximo rival, Real Madrid, quien tiene un partido menos y, que de ganarlo, se pondría un punto por encima de los catalanes.

Durante el encuentro contra Almería, el Barcelona fue dominador de todo el encuentro y pudo lograr dos goles. Uno de la mano del extremo francés Ousmane Dembélé y otro del mediocampista holandés Frenkie de Jong, que fácilmente sentenciaron el partido para los catalanes que tuvieron una cómoda victoria, aunque como fue el trámite, pudo haber sido más abultada.

Todas las cámaras estaban posadas en el número 3 del Barcelona, Gerard Piqué, quien esta semana dio el sorpresivo anunció que este sería el último partido de su carrera como futbolista. El defensor central venía arrastrando una serie de críticas por su pobre desempeño deportivo, además de toda la polémica por su separación con la artista colombiana, Shakira.

Gerard Piqué en su despedida como futbolista profesional. - Foto: AFP

Al minuto 84, el entrenador Xavi Hernández decidió sustituir a Piqué y en medio de una ola de aplausos del público del Camp Nou, se despidió de su etapa como jugador de fútbol. El defensor central entregó el brazalete de capitán a Jordi Alba y se abrazó con sus compañeros con varias lágrimas en sus ojos.

El estadio del Barcelona estuvo lleno el día de hoy y al momento de la sustitución cantó el apellido del defensor central quien saludó y mandó besos a la grada que lo despidió por lo alto. Piqué se saludó con el cuerpo técnico y discretamente se sentó en el banco de suplentes.

Al finalizar el partido a los pocos minutos, Piqué dio unas palabras agradeciendo al Barcelona y su afición por todos sus años de carrera en el fútbol en el que tuvo un palmarés más que destacado. En total, alzó tres veces la UEFA Champions League, como también ocho Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y seis Supercopas de España.

“En primer lugar quiero dar las gracias a todos mis compañeros, al club, al cuerpo técnico, a todos los encargados, a la Junta. En la vida, cuando te haces mayor te das cuenta que, a veces, querer es dejar marchar”, dijo Gerard Piqué entre lágrimas en su discurso en el Camp Nou.

Gerard Piqué jugó su último partido como futbolista del Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP) - Foto: AFP

El histórico defensor central continuó con sus palabras en el estadio. “Una relación de tanto amor, de tanta pasión era el momento de darnos un poco de aire. Estoy convencido que en un futuro volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui también con 17 años y volví. Mi abuelo me hizo socio desde que nací. Nací aquí y moriré aquí. ‘Visca el Barça, sempre’”.

“Sinceramente, agradecido por todo lo que nos ha dado Gerard a todos los culés. En el aspecto humano para el vestuario es un palo duro, pero es su decisión y es ley de vida. Ha dado mucho, se ha dejado el alma en cada partido y es una lástima. Se va una pieza importante dentro del vestuario y lo vamos a echar mucho de menos”, dijo el ahora primer capitán del Barcelona, Jordi Alba.

“Noche histórica, queríamos despedir a Gerard de la mejor manera posible y lo ha hecho con un partidazo, con su personalidad y demostrando lo que es él. Es leyenda del Barça”, dijo el entrenador y también leyenda del club azulgrana, Xavi Hernández.

Finalmente, Piqué fue alzado en brazos por sus compañeros en muestra de gratitud por su carrera. Después, estuvo junto a su familia e hijos en el terreno de juego tomándose fotos en medio de su adiós en su etapa como futbolista profesional.