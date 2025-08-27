¿En qué canal ver Inter Miami vs. Orlando City por semifinales de la Leagues Cup?

Este miércoles 27 de agosto, por las semifinales de la Leagues Cup, Inter Miami de Lionel Messi se ve las caras con Orlando City, donde juega el colombiano Luis Fernando Muriel.

El astro argentino y el lateral español Jordi Alba son duda por molestias físicas para el juego vital del torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana. El asistente técnico del Inter Miami, Javier Morales, dijo que el equipo supervisará tanto a Messi como a Alba antes de decidir si estarán disponibles para el partido en casa contra Orlando.

“Jordi y Leo entrenaron con nosotros, completaron el entrenamiento. Veremos cómo se sienten a medida que avance el día y mañana tomaremos una decisión”, afirmó.

Morales calificó de “muy positivo” que Messi completara la práctica y supuso “que al menos estará en la convocatoria”. El ganador del duelo entre Miami y Orlando se enfrentará en la final del domingo al vencedor de la otra semifinal del miércoles entre el actual campeón de la MLS, Los Angeles Galaxy, y Seattle Sounders.

Messi, de 38 años, llevó al Miami a conquistar la Leagues Cup 2023 en sus primeros días en el sur de Florida. Sin embargo, el 10 se perdió la victoria del cuadro rosa en cuartos de final hace una semana contra Tigres de México por una “leve” lesión muscular en la pierna derecha y tampoco jugó el sábado en el empate ante DC United por la MLS.

El argentino jugó por última vez con Las ‘garzas’ como suplente contra el Galaxy el 16 de agosto, marcando un gol y dando una asistencia en la victoria del equipo que dirige Javier Mascherano.

“Tanto si Messi juega como si no, creo que tendremos la misma mentalidad: salir al campo, dar lo mejor de nosotros mismos e intentar ganar”, afirmó el defensa del Orlando Alex Freeman.

Una ausencia segura para el enfrentamiento es la de Mascherano, que fue expulsado ante Tigres. Orlando ha ganado los dos partidos contra Miami esta temporada por un margen combinado de 7-1, incluyendo una goleada por 4-1 a principios de mes.

“Hay un contexto diferente antes de este partido”, dijo el entrenador de Orlando, el colombiano Óscar Pareja. “Pero tenemos la misma energía, la misma fuerza, el mismo deseo que siempre nos ha caracterizado en los derbis anteriores”.

Morales, por su parte, aseguró que la semifinal “probablemente sea el clásico más importante” que Inter haya jugado hasta el momento.

Canal y hora para ver el partido en vivo

El duelo se podrá ver en vivo a través de Apple TV .

. Comenzará a las 7:30 p.m., hora colombiana.