En video | Locura y caos en Ibagué por una boleta para la final Tolima vs. Nacional

Atlético Nacional y Deportes Tolima se preparan para disputar la estrella de mitad de año.

Medellín será la primera ciudad que reciba el juego definitivo de ida. Desde el pasado 16 de junio las boletas están agotadas. Hasta el domingo 19 de junio los abonados del verde de Antioquia recargaron su pase.

Atanasio lleno para la final ✅ 🏟🔝💚



Información importante:

1️⃣ ⚠️Boletería agotada⚠️

2️⃣ Abonados podrán recargar hasta el domingo a las 23:59 ⏰#VamosTodosJuntos 🟢⚪️ pic.twitter.com/IpD0gz23XD — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 16, 2022

Los jugadores del onceno de Hernán Darío Herrera y el mismo técnico pidieron acompañamiento y buen comportamiento a los hinchas.

“Estamos 180 minutos de regresar lo más alto del fútbol colombiano”, dijo Jéfferson Duque. “Su apoyo será siempre fundamental”, agregó Giovanni Moreno.

´El arriero´ cerró con una de las frases que características de las canciones del verde paisa.

“Vamos todos juntos”, cierra el video.

Como es costumbre para partidos importantes, Nacional realizará un entrenamiento a puertas abiertas para todos sus hinchas este martes 21 de junio a las 9 de la mañana y con acceso para los seguidores una hora antes para la tribuna sur y oriental.

En Ibagué mientras tanto, se informó desde el equipo pijao que se han esforzado para garantizar a la hinchada la boletería de la gran final, que trabajaron a través de estrategias de compra exclusivas para abonados y que se cumplió con éxito el objetivo de llenar el Estadio Manuel Murillo Toro.

“Hemos agotado toda la boletería. Pedimos a la afición buen comportamiento y un uso responsable de las entradas adquiridas, para cumplir con la meta de ver nuestro estadio lleno de camisetas Vinotinto y Oro”, manifestó el Deportes Tolima y agregaron.

“Les recordamos no comprar en la reventa, la posibilidad de fraude es alta. El código QR solo es válido en una primera lectura, posteriormente queda inhabilitado. Evite entorpecer el proceso de entrada. Con responsabilidad y respeto vivamos esta gran final”, recalcó el onceno de Hernán Torres.

Sin embargo, hasta las 11 de la mañana de este lunes 20 de junio el Deportes Tolima no había podido vender el 100 % de los pases y las taquillas de su estadio tenía multitudes buscando una entrada.

El caos fue total. No se respetaron filas, no importó autoridad. Incluso muchos de los seguidores se treparon en las paredes de los puntos físicos intentando buscar un pase.

Peleas, insultos y aglomeraron en el punto habilitado en el ‘Coloso de la 37′ fue la constante de toda la mañana. Además, la indignación en redes sociales y la desconfianza de tener en las graderías a infiltrados e hinchas del equipo rival.

La venta para la final de vuelta empezó el pasado por internet para los abonados de la temporada regular y los cuadrangulares. Sin embargo, la plataforma no funcionó y se denunció desinformación. Muchos no sabían del máximo de tres boletas por persona, restricción que no aplicó para compras al menudeo. Los revendedores hicieron su negocio y eso también desató la furia.

La Policía local tuvo que llegar al control de la situación.

⚠️ #ATENCIÓN



Esta es la situación que se registra en la taquilla ubicada en el 🏟️ Murillo Toro, para los hinchas que quieren adquirir su entrada a la tribuna Sur. Tuvo que llegar la @PoliciaIbague para controlar los ánimos.



📹 Jéfferson Andrade#JuntosPorLaCU4RTA ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/UdVWUwgc80 — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) June 20, 2022

Programación final de la Liga BetPlay I-2022

Miércoles 22 de junio (ida)

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima.

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win+.

Domingo 26 de junio (vuelta)

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional.

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Televisión: Win+.