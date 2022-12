Entregan nuevos detalles sobre el que sería el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo; aseguran que “ya tiene casa reservada”

Mientras pasa días de vacaciones en Europa, tras el Mundial de Qatar 2022, el astro portugués, Cristiano Ronaldo, aún no tiene definido el que será su nuevo equipo para el año 2023. Tras su inesperada salida del Manchester United, durante la cita orbital, el delantero se encuentra en condición de agente libre, lo que abre la puerta para que cualquier equipo lo fiche.

No obstante, el astro luso solo ha interesado a un solo equipo y no es precisamente de la élite del fútbol mundial. Se trata del Al Nassr de Arabia Saudita, equipo que está dispuesto a quedarse con los servicios del delantero de 37 años de edad.

El rumor de jugar en el fútbol árabe tomó más forma, pues según la información del periodista Guillermo Rai, del diario As confirmó en charla con la Cadena Ser de España que “Cristiano Ronaldo ya decidió su futuro y el último equipo en el que va a jugar es el Al-Nassr”.

“Este martes el staff del equipo árabe se reunió con los representantes de Cristiano y cerraron un acuerdo del que, de momento, no se conocen las cifras exactas”, agregó en días anteriores.

Cristiano ha mentenido en silencio la decisión sobre su carrera - Foto: REUTERS

Este rumor ha tomado más fuerza en las últimas horas, y más aún por la información entregada en las últimas horas por parte de la prensa del país asiático, que asegura que su llegada parece estar más cercana. “Una fuente del club confirmó que habían reservado la residencia de Cristiano Ronaldo y sus acompañantes”, publicó este lunes una de las cuentas especializadas en dicho país y con gran número de seguidores.

La misma cuenta confirmó que Ronaldo se hará los exámenes médicos en este equipo en los próximos días, dando más pistas de lo que será el futuro del astro. “Cristiano Ronaldo pasará pronto un reconocimiento médico antes de fichar por el club”, agregaron.

🚨🚨🚨🚨🚨



CBS Sports ||



أكد مصدر في نادي #النصر أنهم حجزوا مكان إقامة كريستيانو رونالدو ومرافقيه . pic.twitter.com/UCfdEwNo8Z — يعقوب . (@X99i3) December 26, 2022

Al Nassr quiere, sí o sí, a Cristiano Ronaldo

Al menos en Al-Nassr ya han reconocido que van por todo. El director deportivo Marcelo Salazar no negó que estén buscando al delantero luso, pero prefirió guardar silencio sobre lo que falta para que el fichaje de la temporada en territorio árabe se logre concretar. “No puedo decir sí o no. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas hasta fin de año”, señaló en una entrevista para Flashscore.

“Como pueden ver, esta es una negociación de enorme magnitud, no solo para el club, sino para el país y para el fútbol mundial, y que tiene que ser conducida por autoridades superiores”, agregó. La semana pasada, el presidente Musli Al-Muammar fue cazado en un restaurante de Riad hablando con Ricardo Regufe, mano derecha de Cristiano, y quien, supuestamente, está adelantando las conversaciones como intermediario entre el equipo árabe y el futbolista

Salazar terminó su intervención hablando de lo que supondría para Al-Nassr lograr la contratación del máximo goleador de la historia a nivel de selecciones. “Lo que puedo decir es que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores de la historia del fútbol. Siempre ha sido un ejemplo para mí como deportista, por la voluntad que tiene de ganar. Y luego, como ciudadano portugués, siempre lo apoyé. Pero con el tiempo se revelará el futuro”, sostuvo.

Al igual que sucedió en el caso de Ospina, los seguidores del astro luso creen que sería un retroceso en su carrera alejarse de Europa, aun cuando hay un contrato multimillonario de por medio. “Llevo cinco años aquí y todos los jugadores con los que he hablado se sorprenden muy positivamente cuando llegan, especialmente, por el nivel de campeonato”, dijo el director deportivo.

“Pasó con Luiz Gustavo, que era internacional con Brasil y ya había ganado la Champions League con Bayern Munich. Es normal para los que no saben. Ya cuando David Ospina se mudó aquí, dijeron en Colombia que fue un paso en falso, pero Arabia Saudita ha cambiado mucho”, completó.