Equipo histórico de Europa le ‘puso el ojo’ a Dávinson Sánchez; podría jugar la Champions League

Para el Tottenham no cabe la menor duda de que su temporada es digna de olvidarse en poco tiempo. En su camino por la Premier League, la constante irregularidad llevó a que no tuvieran ninguna participación internacional para la siguiente campaña, un hecho que provocó el enojo de los simpatizantes del cuadro londinense. Así mismo, no pudo trascender a nivel continental, pues quedó eliminado de octavos de final ante el AC Milan.

En definitiva, ha sido una campaña que han calificado como “desastrosa” si se tiene en cuenta la inversión de los últimos años. Ahora bien, de cara a una nueva oportunidad de intentar los objetivos, parece que habrá una ‘barrida’ importante en la nómina que dirige Angelos Postecoglou en la actualidad.

Uno de los señalados ha sido Dávinson Sánchez, el zaguero central que ya lleva una buena cantidad de temporadas al servicio del equipo inglés. A pesar de que conoce muy bien el entorno y lo que necesitan los Spurs para brillar, ha vivido el momento más difícil en su carrera por las fuertes críticas que recibió.

Dávinson Sánchez - Foto: CameraSport via Getty Images

Es más, una multitud de simpatizantes en el Estadio del Tottenham lo abucheó fuertemente al ser sustituido, esto en la recta final de la temporada 22/23 del campeonato liguero. Esto no pasó desapercibido por los mismos compañeros, quienes se habían sorprendido por lo que ocurrió.

El posible destino de Dávinson Sánchez en Europa

De acuerdo con el diario Sporx de Turquía, se conoció que el Galatasaray de dicho país le envió una oferta al club londinense por los servicios del exjugador de Atlético Nacional y Ajax de Países Bajos.

“El Galatasaray hizo una oferta de 9 millones de euros al conjunto inglés por Sánchez y quedó en suspenso”, reseñó la información de dicho portal deportivo. Se dice que tal vez sería una buena oportunidad para los ingleses, pues cabe anotar que su contrato vencerá la próxima temporada, y sacar ganancia en el último año sería un ítem positivo.

Esto se dio por las altas posibilidades de que Víctor Nelsson, uno de los referentes en la zona posterior de los ‘leones’, abandone la institución en la actual ventana de fichajes. Cabe anotar que salió campeón de la reciente liga turca, por lo que obtuvo un tiquete al repechaje de UEFA Champions League.

El Galatasaray clasificó a repechaje de la Champions League - Foto: UEFA via Getty Images

El interés se suma al del Flamengo de Brasil, que según medios próximos al entorno del ‘Mengao’, buscaría repatriar a Sánchez en el balompié sudamericano para disputar la Copa Libertadores en sus fases definitivas, recordando que salió campeón con Atlético Nacional en 2016.

En cuanto a sus números, ha jugado un total de 205 cotejos con el Tottenham, de los cuales anotó 5 goles y ejecutó una asistencia. En la actual temporada, ha jugado 24 encuentros.

¿Quiénes saldrían del Tottenham?

Tottenham arrancó el mercado fichando al volante James Maddison, figura del Leicester City, a cambio de 46 millones de euros. Lo siguiente será definir la lista de salidas, que, según The Telegraph, ya están prácticamente definidas.

En un artículo que habla sobre la continuidad de Eric Dier, el reconocido medio inglés hace referencia a la decisión de los Spurs de escuchar ofertas por el danés Pierre-Emile Hojberg y otros jugadores más que no serán tenidos en cuenta por el nuevo entrenador o simplemente han manifestado su deseo de salir.

“Además de potencialmente vender a Hojbjerg, los Spurs buscan deshacerse de Dávinson Sánchez, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon, Giovani Lo Celso y Sergio Reguilon, mientras que Harry Winks está listo para unirse a Leicester City”, informa el Telegraph.

SEMANA consultó una fuente muy cercana al jugador y conoció que es la intención personal de cambiar de equipo apunta a tener nuevas motivaciones después de siete años en el conjunto del norte de Londres.

Este medio logró determinar que Dávinson siente una pérdida de armonía con la hinchada de los Spurs y por eso cree que lo mejor para ambas partes es separar caminos este verano.