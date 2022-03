Equipo ruso destituyó a su DT por estar en contra de la invasión a Ucrania

Markus Gisdol explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de no continuar con sus labores.

El alemán Markus Gisdol ha dejado este martes su cargo como entrenador del Lokomotiv de Moscú, apenas cuatro meses y medio después de recalar en el equipo, asegurando que “no puede ejercer su profesión en un país cuyo líder es responsable de un ataque en el centro de Europa”.

“Ser entrenador de fútbol es el trabajo más bonito del mundo para mí, pero no puedo ejercer mi profesión en un país cuyo líder es responsable de un ataque en el centro de Europa”, explicó el técnico de 52 años al diario alemán Bild.

“Eso no concuerda con mis valores. No puedo estar en Moscú en el campo de entrenamiento donde los jugadores entrenan y exigen profesionalidad cuando a unos kilómetros de distancia se dan órdenes que traen miseria a todo un pueblo. Esa es mi decisión personal y estoy absolutamente convencido de ello”, manifestó.

Gisdol, que anteriormente entrenó al Hoffenheim y al Hamburgo en la Bundesliga, rescindió su contrato con el Colonia en abril del año pasado y cogió el Lokomotiv en octubre. El exjugador Marvin Compper lo reemplazará como entrenador interino del Lokomotiv, dijo el club. “Markus Gisdol fue destituido del cargo de entrenador en jefe del FC Lokomotiv”, dijeron en un comunicado.

Por su parte, otro entrenador alemán que trabaja en Rusia, Sandro Schwarz, dijo que no dejaría su puesto en el Dinamo de Moscú. “No soy alguien que compra un billete y se va volando de Rusia. Ese no es mi estilo. Conozco mi responsabilidad y me quedo en el club”, señaló.

Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив».



К ближайшим играм команду будет готовить Марвин Комппер. Клуб и команда работают в штатном режиме и концентрируются на достижении максимального результата в предстоящих матчах в Кубке России и РПЛ pic.twitter.com/UmcqSCgLbd — «Локомотив» (@fclokomotiv) March 1, 2022

Excluidos a nivel internacional

Esta decisión de Gisdol se da horas después de que la Fifa y la Uefa han acordado suspender a las selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones, por lo que el combinado masculino es excluido del repechaje y no estará en el Mundial de Catar, la selección femenina queda fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú, de la Europa League.

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la Fifa y el Comité Ejecutivo de la Uefa, que preveían la adopción de medidas adicionales, han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean selecciones nacionales representativas o clubes de fútbol, queden suspendidos de su participación tanto en las competiciones de la Fifa como de la Uefa hasta nuevo aviso”, informaron entrada la tarde europea en un comunicado en conjunto.

Además, el organismo rector del fútbol europeo se mostró “totalmente unido” y “plenamente solidario” con todas las personas afectadas por la ofensiva rusa en Ucrania. “Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos”, explicó.

Rusia iniciaba su camino en el repechaje al Mundial frente a Polonia - Foto: Getty Images

Horas más tarde, la Federación Rusa de Fútbol lamentó la suspensión y destacó su carácter discriminatorio. “La Federación Rusa de Fútbol está en desacuerdo categóricamente con la decisión de la Fifa y la Uefa de suspender a todos los equipos rusos de participar en partidos internacionales por tiempo indefinido”, apuntó.

“Creemos que esta decisión es contraria a las normas y principios de la competición internacional, así como al espíritu deportivo. Tiene un carácter claramente discriminatorio y perjudica a un gran número de deportistas, entrenadores, empleados de clubes y selecciones nacionales y, lo que es más importante, a millones de aficionados rusos y extranjeros, cuyos intereses deben proteger las organizaciones deportivas internacionales en primer lugar”, expuso.

Es este sentido, aseguró que estas acciones están “dividiendo a la comunidad deportiva mundial, que siempre se ha adherido a los principios de igualdad, respeto mutuo e independencia de la política”. “Nos reservamos el derecho de impugnar la decisión de la Fifa y la Uefa de conformidad con el derecho deportivo internacional”, finalizó.

Con información de Europa Press

