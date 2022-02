Rusia califica como “discriminatoria” la decisión de la Fifa de eliminarlos del Mundial

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La Federación Rusa de Fútbol denunció este lunes una medida “discriminatoria” luego de la exclusión de su selección nacional del Mundial 2022, en respuesta a la invasión de Ucrania por Moscú.

En un comunicado, la Federación rusa se mostró “en total desacuerdo con la decisión de la Fifa y de la Uefa de suspender a los equipos rusos” y estima que esa medida “tendrá un efecto discriminatorio evidente sobre gran número de deportistas, entrenadores, empleados de clubes o de la selección y, más importante, sobre millones de aficionados rusos y extranjeros”.

La federación rusa afirmó asimismo que se “reserva el derecho de recurrir esta decisión de la Fifa y la Uefa de acuerdo con el derecho del deporte internacional”, sin dar más precisiones.

Заявление РФС о решении ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований: https://t.co/AYxGeVXXwf pic.twitter.com/gZnSafMzkE — РФС (@rfsruofficial) February 28, 2022

Ambos organismos internacionales anunciaron este lunes en un comunicado conjunto que Rusia, anfitriona del Mundial 2018, quedaba excluida del Mundial, cuya próxima edición tendrá lugar en Catar entre noviembre y diciembre de este año.

La selección masculina de Rusia no es la única afectada, ya que la selección femenina no podrá disputar la Eurocopa en Inglaterra, en julio, y el Spartak de Moscú, último club ruso con opciones en competiciones europeas esta temporada, fue excluido de la Europa League en la fase de octavos de final en la que enfrentaría al Leipzig.

“El fútbol en este caso está totalmente unido y apoya plenamente a todas las personas afectadas en Ucrania. Los dos presidentes (Gianni Infantino por parte de la Fifa y Aleksander Ceferin por parte de la Uefa) esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda de nuevo ser vector de unidad y de paz entre los pueblos”, argumentó el comunicado entregado este lunes en el que siguen parcialmente la postura del Comité Olímpico Internacional (COI), que recomendó a las federaciones internacionales “no invitar” a los deportistas y equipos rusos y bielorrusos en las competiciones deportivas internacionales.

Respuesta al clamor general

Fifa esperó hasta tres días para dar su postura respecto a lo que sucedería con el repechaje europeo y la presencia de Rusia en una de las llaves. En caso de haber vencido a Polonia, los rusos tendrían que haberse visto las caras con el ganador del encuentro entre Republica Checa y Suecia, dos federaciones que también se negaron a jugar un hipotético duelo en campo neutral.

“Decidí no jugar y me alegro de que mis compañeros de selección hayan hecho lo mismo. Si nos castigaran con el partido perdido, lo aceptaremos con la cabeza bien alta, sabiendo que fue la decisión correcta”, dijo el polaco Wojciech Szczesny, uno de los referentes del equipo que ahora avanzará directamente al partido definitivo por el primer cupo de los tres que entregará la Uefa a finales de marzo.

“El 26 de marzo hubiéramos tenido que jugar contra Rusia, y aunque se me parta el corazón mientras lo escribo, mi conciencia no me permite jugar. Rechazo jugar contra jugadores que representan los valores y los principios de Rusia, rechazo estar en el campo escuchando el himno de Rusia”, añadió el portero de la Juventus en su cuenta de Instagram.

La Federación estadounidense de fútbol (USS) se unió este lunes a la lista de países que se niegan a jugar partidos internacionales contra Rusia luego de la invasión a Ucrania. En un comunicado indicaron que ningún equipo estadounidense de ningún nivel saldría al campo para enfrentar a un seleccionado ruso hasta que “la libertad y la paz” regresaran a territorio ucraniano.

“La Federación de Fútbol de Estados Unidos está unida al pueblo de Ucrania y es inequívoca en nuestra denuncia de la atroz e inhumana invasión de Rusia”, dijo US Soccer. “No empañaremos nuestro juego global ni deshonraremos a Ucrania tomando el mismo campo que Rusia, sin importar el nivel de competencia o las circunstancias, hasta que se restablezcan la libertad y la paz”, completó la misiva.

