Decisión histórica: Fifa suspende a Rusia del Mundial y Uefa veta a clubes rusos

La Federación Internacional de Fútbol (Fifa) y la Uefa anunciaron este lunes 28 de febrero que suspenden la participación de competiciones internacionales de selecciones y clubes rusos hasta nuevo aviso, tras la invasión de tropas militares rusas en Ucrania.

Así lo confirmó la Fifa en un comunicado que publicó en su página web. “Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la Fifa y el Comité Ejecutivo de la Uefa –que adelantó Carrusel Deportivo este domingo–, que preveían la adopción de medidas adicionales, la Fifa y la Uefa decidieron hoy que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambos competiciones Fifa y Uefa hasta nuevo aviso”, detalla el pronunciamiento oficial del organismo deportivo mundial.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm — FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022

El comunicado del organismo agrega que “estas decisiones fueron adoptadas hoy (lunes 28 de febrero) por el Bureau del Consejo de la Fifa y el Comité Ejecutivo de la Uefa, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones sobre asuntos tan urgentes”.

Destaca el organismo internacional que “el fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”.

El anuncio de la Fifa tuvo comentarios de aceptación y de rechazo en redes sociales. Algunos internautas expresaron que “así debe ser, hay que aislar a todos los que quieren la guerra”. En contraparte, otros usuarios repudiaron la sanción, ya que “los jugadores no son los que están promoviendo la guerra en Rusia”.

La presión del deporte se intensificaba este domingo, cuando la directiva de la Fifa se planteaba el escenario de una exclusión de Rusia del Mundial 2022, debido a la invasión a Ucrania, que ha dejado un sinnúmero de muertes, y que ya adoptó un primer paquete de medidas.

Tras la decisión de la Fifa, la Selección de Rusia no podrá jugar el repechaje para ir al Mundial. Esta selección debía enfrentar a Polonia. De otra parte, Spartak de Moscú, en consecuencia, no disputará los octavos de la Europa League contra Leipzig, sintetizó el canal de deportes Varsky Sports, a través de su cuenta Twitter.

La Federación Internacional de Fútbol (Fifa) acabó por sumarse a la movilización del deporte mundial contra Rusia. En un primer paquete de sanciones, tomadas unánimemente por su Consejo, la Fifa impuso a la selección de Rusia jugar sus partidos como local fuera de su territorio y prohibió el himno y la bandera rusa en todas sus competiciones.

Estas medidas, similares a las tomadas por la Uefa en sus competiciones de clubes, se quedan cortas para algunos actores del fútbol, partidarios de la exclusión pura y dura de Rusia del Mundial-2022, evento cuya edición precedente, en 2018, fue organizada por los rusos.

Hace unos días, Polonia se había mostrado a favor del planteamiento de la Fifa, reiterando que no se enfrentaría a Rusia en el evento de fútbol mundialista.

“No estamos interesados en participar en este tipo de paripé. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca no jugará contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo”, tuiteó el dirigente del fútbol polaco Cesary Kulesza.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët había mostrado su respaldo a la decisión de la Fifa. “El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. No me opondré a una exclusión de Rusia”, declaró al diario Le Parisien el líder de los bleus, vigentes campeones del mundo.

Otra de las potencias del fútbol mundial, la Federación Inglesa también anunció que prohibirá a cualquiera de sus selecciones de cualquier nivel enfrentarse a su par rusa “en solidaridad con Ucrania y para condenar sin reservas las atrocidades cometidas por los dirigentes rusos”.