Esposa de Wílmar Barrios se pronuncia desde Rusia en medio del conflicto con Ucrania

Rusia y Ucrania han vivido momentos de tensión en las últimas horas después de la invasión a la capital Kiev y otras ciudades importantes del país fronterizo. Múltiples bombardeos han cobrado la vida de más de 130 civiles y soldados ucranianos que defienden su patria.

No obstante, los locales no solo han sido los más afectados, también los inmigrantes que intentan salir en busca de refugio ante los constantes ataques.

Claramente, la coyuntura mundial ha tocado todos los frentes. El deporte, por ejemplo, se ha visto también afectado por este conflicto. Desde el otro lado del mundo, más exactamente en Colombia, muchas dudas empiezan a salir a la luz con respecto al panorama que afrontan los deportistas colombianos que militan en diferentes equipos en ambos países.

El volante del Zenit de Rusia y de la Selección Colombia Wílmar Barrios es uno por los que más han preguntado. Para ello, su esposa, Hemilly Vanegas, se pronunció en sus redes sociales contando la situación que viven ante las constantes preguntas por su esposo.

Wílmar Barrios en el duelo de Champions entre Juventus y Zenit. - Foto: AP

“Gracias a las personas que han preguntado o han enviado un mensaje, estamos bien y confiando en Dios que pronto todo termine”, expresó la mujer en sus historias de Instagram, dando un parte de tranquilidad.

Cabe anotar que Barrios se encuentra en San Petersburgo, una de las principales ciudades de Rusia donde reside desde hace años.

Vale resaltar que Barrios no estuvo en suelo ruso este jueves, día de mayor trascendencia hasta el momento en dicho conflicto. El volante colombiano fue titular en el empate a cero de su equipo ante el Betis de España, en juego válido por la Europa League.

Tras el triunfo 3-2 de la ida en Rusia, el Betis terminó el trabajo y se clasificó a octavos de final de la Europa League, al empatar con mucho sufrimiento en el partido de vuelta del playoff ante el Zenit.

Un esfuerzo fantástico del equipo, pero al final no pudimos pasar de ronda.



Mucha suerte al @RealBetis para el resto de la #UEL y toda la temporada 🤝 #RealBetisZenit pic.twitter.com/344nYrz0fU — FC Zenit Español✨ (@es_fczenit) February 24, 2022

Otros futbolistas colombianos en medio del conflicto

Solo unos cuantos días han pasado desde que Jorge Carrascal se despidió de River Plate con un emotivo mensaje para la afición, compañeros y cuerpo técnico que lo arroparon durante su paso por el fútbol argentino. El volante colombiano incluso ya actuó sus primeros minutos con el CSKA de Moscú; sin embargo, salió expulsado apenas a la media hora de iniciado el encuentro amistoso frente a Rubin Kazan.

Aunque a mitad de año podría volver si el CSKA decide declinar la compra, cientos de usuarios de redes sociales se emocionaron con una versión que le apuntaba al posible regreso de Carrascal por la situación pública que vive Rusia en medio del conflicto bélico con Ucrania.

Este rumor surgió en el canal TNT Sports, medio en el que el periodista Maxi Grillo aseguró que el empresario del cartagenero estaría hablando con la dirigencia del cuadro ruso para rescindir su contrato y así regresar a Argentina para ponerse al disposición de Marcelo Gallardo.

Rápidamente, varios colegas empezaron a buscar la respuesta del entorno del colombiano o un indicio de parte de su representante Pablo Boselli. “Jorge está bien. Está bien metido en su nuevo club. La capacidad de inventar cosas que tienen en Argentina es muy grande”, dijo el empresario en conversación con el periodista Gian Senatori.

🗣️"Jorge está bien. Está bien metido en su nuevo club. La capacidad de inventar cosas que tienen en Argentina es muy grande". 💣



Palabras del representante del colombiano Pablo Boselli al consultarle sobre la posibilidad de que vuelva Jorge Carrascal. pic.twitter.com/pc0ftNQ5nF — Gian Senatori 🎙 (@GSenatori_) February 24, 2022

En cuanto a colombianos que militan en el país fronterizo, Ucrania, han hecho un llamado de ayuda por el miedo que se vive dicho país.

Gilmar Bolívar, actual jugador del Karpaty Halych, manifestó su miedo por la magnitud de este conflicto. En charla con SEMANA contó los momentos de tensión que vivió en Leópolis, sexta ciudad más poblada de Ucrania.

“Sentí un poco de vibración en el apartamento y me sentí nervioso porque nunca había sentido eso, pero no es por bomba, porque aquí no ha pasado eso gracias a Dios”, le dijo a SEMANA.

Agregó lo que ve desde la ventana de la casa donde se refugia en Leópolis. “Mi barrio está solo, los carros paralizados y la gente en los hogares. No sé si hay policías o militares porque no quiero salir”.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.