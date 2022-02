Los futbolistas colombianos que juegan en Ucrania en medio del conflicto

En medio de la grave situación que se vive en suelo europeo a raíz de la invasión del Gobierno encabezado por el presidente Vladímir Putin a varias regiones de Ucrania, muchos inmigrantes que viven en dicho país buscan pronta ayuda por parte de sus respectivos países para salir de esta situación que en su primer día cobró la vida de más de 50 civiles.

El mundo del deporte no es ajeno a esta situación y los colombianos que residen allí tampoco. Ante la suspensión de la liga ucraniana de fútbol, los futbolistas cafeteros que militan allí se han visto en la obligación de pedir ayuda para salir de la zona de guerra.

¿Quiénes son los futbolistas colombianos?

En primer lugar, y uno de los que se ha pronunciado en los medios de comunicación ha sido Gilmar Bolívar, actual jugador del Karpaty Halych, equipo de la segunda división del fútbol ucraniano.

El otro colombiano que afronta esta dura situación es Brayan Riascos, jugador del Metalist Kharkiv, disputa la Persha Liga.

Gilmar Bolívar, jugador del l Karpaty Halych de Ucrania vive la tensión entre ese país y Rusia. - Foto: Foto del Karpaty Halych

Los nervios a flor de piel

Cuando llegó a Ucrania después de sus vacaciones, Gilmar Bolívar aseguró que hasta no sentir la primera bomba en Leópolis, ciudad ubicada en el oeste de ese país a cinco horas de Kiev en tren, no haría nada por devolverse a Colombia.

“Yo dije la famosa frase hasta no sentir la primera bomba no me voy de Ucrania, no lo hice por desafiar ni causar publicidad o por arrogancia. Al contrario, lo dije porque me quiero quedar y hacer lo que me gusta que es jugar fútbol y hacer las cosas bien. Pero aquí vale la integridad y el ser humano, debo mirar por mi familia que está preocupada”, relató el deportista en entrevista con SEMANA.

Gilmar jamás se imaginó que a sus 20 años viviría el temor de la guerra. Poco duerme, todo el tiempo ve noticias y está atento a su teléfono para darle un parte de tranquilidad a sus seres queridos en Barranquilla. “Se han escuchado varias bombas, se han venido presentando varios conflictos. Me pone bastante nervioso y me toca estar a la expectativa y alerta”, declaró.

Le gusta estar informado para saber cómo debe reaccionar. Pide a Dios que la guerra acabe pronto y le duele lo que pasa en la capital de un país que lo acogió para desempeñarse en su deporte durante tres temporadas.

“En Kiev es donde pasan todas las cosas y Rusia atacó principalmente allá. Aquí sonó la alarma, nadie puede salir a la calle y hay toque de queda. La verdad, bastante preocupante la situación. Amanecimos con las noticias y el terror del país. Me inquieta y no me deja tranquilo y es un tema que no quiero que me cause daño”, relató.

La mañana de este jueves el mundo despertó aterrorizado con el ataque ruso a Ucrania. El despertar de Gilmar fue más terrorífico aún, pues asegura haber sentido un temblor que lo dejó en shock.

“Sentí un poco de vibración en el apartamento y me sentí nervioso porque nunca había sentido eso, pero no es por bomba porque aquí no ha pasado eso gracias a Dios”, dijo a SEMANA.

Agregó lo que ve desde la ventana de la casa donde se refugia en Leópolis. “Mi barrio está solo, los carros paralizados y la gente en los hogares. No sé si hay policías o militares porque no quiero salir”.

En el equipo, en el que suma más de 1.022 minutos, entienden que a Gilmar se le dificulta el idioma. Por eso tiene una traductora que, además de contarle con sinceridad todo lo que pasa, sirve de apoyo emocional en estos momentos de tensión.

“Me dan un trato especial porque así lo necesito por el idioma, me explican de manera diferente, me informan lo que pasa. Cancelaron los entrenamientos, nadie puede salir a la calle. Antes era medida preventiva y ahora es obligación no salir a las calles. Estamos buscando la salida porque esto no es un tema que acabe en un par de días, sino que va a seguir”, confirmó.

