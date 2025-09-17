Esta es la diferencia entre la Liga Americana y la Nacional: se define cuál es la mejor

Septiembre avanza cada vez más rápido, dejando equipos atrás que deberán replantear cómo están haciendo las cosas y clasificando a otros directamente a la postemporada.

Pero hay algo que los aficionados se preguntan temporada tras temporada: ¿Cuál es la diferencia entre la Liga Americana y la Liga Nacional? La respuesta no es sencilla, puesto que depende de cómo se desempeñen los equipos año a año.

Al menos en este 2025, la Nacional ha mostrado un desempeño superior a su igual, puesto que ya se clasificaron tres equipos a los playoffs: Milwaukee Brewers, Chicago Cubs y Philadelphia Phillies, siendo este último el primer campeón divisional en todas las Grandes Ligas.

Los Dodgers de Los Ángeles sumaron su octava Serie Mundial y la 51 para la liga el año pasado. | Foto: AP

Mientras que los equipos de la Americana mostraron un buen nivel al inicio del campeonato, como Toronto Blue Jays y Detroit Tigers —que en su momento tuvieron el mejor promedio de la MLB—, en el cierre de la temporada regular se han visto inconsistentes.

En cuanto a las divisiones de cada liga, el panorama es distinto, puesto que en la Liga Nacional cada zona tiene dos clasificados momentáneamente, mientras que el Este de la Liga Americana cuenta con tres equipos de nivel para la postemporada: Azulejos, New York Yankees y Boston Red Sox.

Por lo tanto, dicha zona probablemente sea la más competitiva de la actual temporada, siendo un argumento válido para concluir que la Americana también mantiene un alto nivel competitivo.

En cuanto a los equipos que más obtuvieron victorias en este 2025, la lista de los primeros 10 está muy cerrada, pero la encabezan Cerveceros y Phillies. El tercer puesto es para el equipo de Toronto, según estadísticas oficiales de la MLB.

Los cinco equipos que complementan a los más ganadores de la Liga Nacional son Cachorros, Los Ángeles Dodgers y San Diego Padres. Los triunfos acumulados hasta el momento por estas cinco franquicias ascienden a 439.

La última vez que los Yankees llegaron a la #WorldSeries, en el 2009, se coronaron. 👑 ¿El 2024 será el año del “comeback”? 🗽 🍎 pic.twitter.com/67FLfRGjRZ — MLB Español (@mlbespanol) October 19, 2024

A su vez, Tigres, Yankees, Houston Astros y Medias Rojas complementan a los equipos con más victorias de la Liga Americana. Entre estos nueve equipos acumulan 426 triunfos, por lo que esta disputa, de momento, la ganan sus rivales de la Nacional.

En cuanto a la historia, el desempeño de cada liga ha estado igualado. Sin embargo, al hablar de títulos de Serie Mundial es de esperarse que la Liga Americana posea más, pues en ella están los Yankees, que por sí solos ostentan 27 trofeos.

La Liga Americana acumula 69 Series Mundiales, mientras que la Nacional suma 51. De igual forma, la Americana ha aportado 13 equipos campeones, mientras que la Nacional solo 12.