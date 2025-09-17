Chicago Cubs hace historia: rompe su maldición y se prepara para la Serie Mundial

Los Cachorros de Chicago vencieron 8 carreras por 4 a los Piratas de Pittsburgh este miércoles 17 de septiembre y se clasificaron a los playoffs de las Grandes Ligas por primera vez desde 2020.

“La postemporada es donde está la diversión”, dijo el mánager de Chicago, Craig Counsell. “Estoy contento por los jugadores que van por primera vez, tenemos mucho trabajo pendiente en la temporada regular pero hoy vamos a celebrar”.

“Este es un grupo de luchadores, también les gusta celebrar y hoy vamos a disfrutar”.

Con diez partidos por jugar en la temporada regular, los Cachorros se mantienen con posibilidades de ganar la división Central de la Liga Nacional.

Puesto que el primer puesto lo ocupa Milwaukee Brewers, con 4.5 juegos de ventaja sobre Cachorros, por lo que el cierre de la división será de los mejores de las Grandes Ligas.

Cachorros tiene su mejor temporada en años. | Foto: Getty Images

El venezolano Moisés Ballesteros anotó para Cachorros su segundo cuadrangular de la temporada con un batazo al jardín derecho en la primera entrada del partido jugado en el PNC Park, en Pittsburgh.

Ballesteros, de 21 años, lleva doce partidos en las Grandes Ligas.

Esta vez, los Cachorros cumplieron con la tradicional celebración en el vestuario, algo que no sucedió en 2020 debido a los protocolos por la pandemia de Covid.

“Este es mi sueño”, comentó el venezolano Daniel Palencia. “Soñé con esto por tanto tiempo, nuestro objetivo es llegar a la Serie Mundial”.

La última clasificación de Chicago a los playoffs en una temporada de 162 juegos fue en 2018.

Con eso Cachorros se convierte en el tercer equipo clasificado a la postemporada de este 2025 de la Liga Nacional.

Los dos primeros fueron Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies, el equipo rojo fue el primero en proclamarse campeón divisional esta temporada, mientas que Cerveceros ostenta el mejor promedio de todas las Grandes Ligas.

Los otros cupos se definirán en los 13 días que restan del mes de septiembre, equipos como Los Ángeles Dodgers, San Diego Padres y New York Mets por ahora son los que tienen los cupos restantes a los playoffs.

De momento los angelinos serían los campeones del Oeste, pero tendrían el peor de los promedios de los tres campeones, por lo que tendrían que jugar la fase previa junto a Padres, Metropolitanos y Cachorros.