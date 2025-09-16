Estos son los primeros seis eliminados de los playoffs 2025 de las Grandes Ligas

Cada vez se aproxima más la fecha que marca el final de la temporada regular de la MLB y, de igual forma, el inicio de los playoffs, donde los 12 mejores equipos disputarán la anhelada Serie Mundial.

Pero mientras el pasado lunes 15 de septiembre Philadelphia Phillies se coronó como el primer campeón divisional de la temporada, ese mismo día algunos equipos se despidieron de sus posibilidades matemáticas de clasificar a la postemporada.

Por eso es importante revisar los equipos que ya no podrán formar parte de las finales de las Grandes Ligas:

The Colorado Rockies have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/ah74ASfugi — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 24, 2025

Colorado Rockies:

Los Bombarderos de Blake Street desde hace un tiempo se despidieron de sus posibilidades de protagonizar los playoffs, puesto que ostentan el peor récord de toda la MLB, con 41 victorias y 109 derrotas, con un promedio de .273.

Chicago White Sox:

El equipo del sur de Chicago no atraviesa su mejor momento. En la temporada pasada tuvieron uno de los peores récords de la historia de las Grandes Ligas. Lo único bueno de esta campaña es que, en comparación con 2024, ha sido mucho mejor, pero el nivel de los Medias Blancas deberá mejorar mucho para 2026.

Washington Nationals:

Nationals de DC, desde la lejana temporada de 2019, no clasifican a la postemporada. Desde entonces, como máximo, han ocupado el penúltimo puesto del Este de la Nacional, por lo que sus aficionados claman con fervor un cambio.

Pittsburgh Pirates:

El panorama de los Piratas es aún peor, puesto que desde la temporada de 2015 no saben lo que es participar en un juego de postemporada. Con esta eliminación sellaron una década para el olvido.

The Pittsburgh Pirates have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/xC9PFY0J4X — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 16, 2025

Los Ángeles Angels:

Los angelinos no se quedan atrás en la lista de equipos que llevan años sin formar parte de los playoffs, puesto que con esta eliminación ya son 11 años sin formar parte de las finales de la MLB.

Minnesota Twins:

El caso de los Mellizos es distinto, pues apenas en 2023 formaban parte de los 12 equipos que disputaron la postemporada. Sin embargo, ya son dos temporadas consecutivas con desempeños decepcionantes que no les han permitido avanzar a la siguiente fase.

The Twins have been eliminated from playoff contention pic.twitter.com/eu7WSLvdGB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 14, 2025

Cada caso es distinto, algunos buscan revivir viejas glorias, otros están pasando por una fase de readaptación, pero lo cierto es que estos seis equipos deberán dar un giro de 180 grados para la siguiente temporada.