Estos serían los comodines y los campeones en los playoffs 2025 de MLB

Cada vez se acerca más la fecha límite en la que los 12 mejores equipos de la temporada regular se enfrentarán en llaves de eliminación hasta llegar a la anhelada Serie Mundial.

Por lo que, a falta de más o menos 12 partidos, ya se puede ver cómo podrían quedar los hipotéticos encuentros de Wild Card y los posibles campeones de cada división.

Así que, si hoy 15 de septiembre se terminará la temporada regular, los clasificados a la postemporada serían los siguientes:

Liga Americana:

Toronto Blue Jays Detroit Tigers Seattle Mariners New York Yankees Boston Red Sox Houston Astros

Azulejos, Tigres y Marineros serían los campeones de las Divisiones Este, Central y Oeste, respectivamente.

Además, el equipo canadiense ocupa la primera posición debido a su promedio actual de .584. Mientras que los de Detroit son segundos con un promedio de .567, por lo que ambos equipos irían directamente a las semifinales de división.

Por su parte, el equipo del estado de Washington es el que tiene el peor promedio de los hipotéticos tres campeones, con un promedio de .547, así que deberá ir a la ronda de los comodines para enfrentar al último de los seis clasificados.

Los dos comodines con mejor promedio serían los dos equipos pertenecientes a la División Este. El primero, New York Yankees, con .557, enfrentaría a Boston Red Sox, que promedia .547. Así que se escribiría un nuevo capítulo en la rivalidad más emblemática de las Grandes Ligas.

A la par de ese juego, Marineros y Houston Astros deberían medirse en un encuentro cuyo ganador se enfrentaría a Detroit Tigers.

Two weeks to go in the regular season!



Here is how the #postseason picture currently looks 🤔 pic.twitter.com/MnN8o95MKM — MLB (@MLB) September 15, 2025

Liga Nacional:

Milwaukee Brewers Philadelphia Phillies Los Angeles Dodgers Chicago Cubs San Diego Padres New York Mets

Cerveceros ha sido el mejor equipo de toda la MLB y Phillies el segundo, por lo que son los dos grandes candidatos al título. Ese hecho se refuerza ante la ausencia de ambos en la fase de comodines de la liga.

Por su parte, Dodgers es un equipo de altibajos, por lo que tiene una diferencia muy corta respecto a Padres y está detrás incluso de uno de los probables comodines, Cachorros. Por eso, su puesto aún es incierto.

Pero en la actualidad son los campeones con peor promedio y deberían enfrentar al último hipotético clasificado, New York Mets, quien, si no levanta su nivel, podría ser reemplazado por San Francisco Giants. El ganador de dicho encuentro debería medirse al equipo de Filadelfia, por lo que el partido entre Dodgers y Phillies de este lunes 15 de septiembre podría mostrar cómo sería esa serie.