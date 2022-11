Esta es la razón por la que el ‘Kun’ Agüero se fue, con rabia, contra la Asociación del Fútbol Argentino

El exjugador argentino, Sergio el ´Kun’ Agüero, mostró toda su molestia y estalló porque no pudo visitar a sus excompañeros del seleccionado suramericano en su lugar de concentración en la Universidad de Qatar, intención que tuvo de manera previa al debut Argentina.

En este sentido, el hoy famoso streamer en la plataforma Twitch y quien se tuvo que retirar de su carrera como futbolista profesional a raíz de una afectación de salud, reaccionó en una transmisión en vivo y arremetió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no permitir su ingreso a la sede de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me parece raro que me tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba”, dijo en su última transmisión en la noche del lunes, donde tuvo un invitado de lujo, el influencer y actor Jero Freixas.

“Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron (...) Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y ya están ahí. Pero ¿cómo? ¿Le hicieron la credencial en cinco horas y conmigo tardan cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, fue el fuerte mensaje del Kun para la federación argentina.

Asimismo, en medio de la conversación con Freixas el ‘Kun’ Agüero recalcó las trabas que pusieron para realizar su credencial.

“Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, recalcó el exfutbolista.

Ahora bien, el Kun, ya con algo más de resignación, manifestó que “los voy a alentar desde afuera” y agregó nuevamente sobre la posibilidad de visitar a sus excompañeros de selección que “la única manera es que la Fida me pueda autorizar”, concluyó.

Messi no se ocultó y dijo que “no hay excusas” tras la derrota de Argentina

Lionel Messi debutó este martes en el Mundial de Qatar 2022, jugando así su primer partido en la que es su quinta participación en la Copa del Mundo, luego de estar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Para sorpresa de él y para el mundo del fútbol, Arabia Saudita le puso fin al invicto de la albiceleste, que no perdía desde las semifinales de la Copa América de 2019, el 2 de julio de ese año, cuando fue eliminada por Brasil. Desde ese entonces, sumaba 36 partidos sin conocer la derrota, algo que terminó sorpresivamente este martes 22 de noviembre en su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Pese a la derrota, Messi debutó con anotación en la edición número 22 del Mundial. Desde el punto penal, el atacante de 35 años llegó a siete goles en los cinco Mundiales que ha disputado. Como dato, en la única Copa del Mundo que no marcó fue en Sudáfrica 2010, en la que disputó cinco partidos de los 20 que lleva en la actualidad.

Después del partido, cuando pasaba por la zona mixta, Messi se detuvo para atender a los medios de comunicación y dijo que sabían que “Arabia es un equipo con buenos jugadores, que mueve bien la pelota y que adelanta mucho la línea”. “Lo trabajamos, pero nos aceleramos un poco”.

“No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad”, agregó.

Para Messi este es “un golpe muy duro para todos”, porque no esperaban “empezar de esta manera” el Mundial de Qatar 2022. “Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros”, aseguró.

