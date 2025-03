Estalla escándalo por Neymar en Brasil: se supo todo a días del partido contra Colombia

Neymar no tiene asegurada su presencia en los partidos de Brasil frente a Colombia y Argentina por las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026.

NEYMAR TENTOU IR PRO JOGO, MAS TÁ COMPLICADO! ELE NEM CONSEGUIU AQUECER! 😱👀🔟 Parece que o camisa 10 do Santos ficou fora da semifinal mesmo... pic.twitter.com/gIqB2dA6uB

Molestia en la CBF

“Al enterarse de que Neymar no enfrentaría al Corinthians, el departamento médico de la selección brasileña se puso en contacto con el Santos para conocer el estado del delantero”, añade Estadão .

La CBF hará seguimiento continuo a la situación del astro y decidirá en el transcurso de la semana si lo mantiene en convocatoria. De momento no descartan que pueda ser recortado de la lista, si no se llega a encontrar en plenitud de condiciones.

Santos confirma la lesión

“Hay profesionales que siguen a Neymar, que son contratados por Santos, que siguen su carrera. Todo lo que se añade para garantizar que tenga el mejor rendimiento. Por precaución entendimos que hoy no debíamos hacerlo. No es por pensar en la selección brasileña, es porque no podía estar”, zanjó.