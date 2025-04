Grave acusación a Wilmar Roldán

Según la versión de Barahona, la situación se presentó en primera instancia así: “Richard Ortiz se encontró en un aeropuerto con Wilmar Roldán, ellos no andaban juntos”.

“Empezaron a dialogar sobre un tema y Roldán le reclamaba a Ortiz porque no le había ayudado en un partido X a un árbitro central muy allegado a Roldán”, refirió.

Ante la duda de por qué una cuestión de estas no ha sido revelada por quien la sufrió, Barahona apuntó a que existiría un cierto temor por las represalias que pueda tener esto.

“He seguido investigando porque Ortiz no ha publicado esto, la razón por la que no ha hecho una demanda, pero es que los árbitros son cobardes, cuidan el plato de fríjoles; me dijeron que él tiene temor por su tema arbitral”, dijo Barahona.