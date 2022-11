“Están bajo nuestro nivel”: Claudio Bravo, de Chile, desprestigia el nivel del Mundial Qatar 2022

Desde el pasado 20 de noviembre y hasta el próximo 19 de diciembre, las 32 mejores selecciones de fútbol del planeta coinciden en un solo lugar, Qatar, en busca de consagrar al nuevo campeón o ratificar a Francia, que es el vigente tras vencer hace cuatro años a Croacia en el campeonato de Rusia 2018.

De todas las confederaciones hay equipos en juego y la que más tiene es la Uefa, por la gran cantidad de países que están asociados allí. La Conmebol, que rige el fútbol sudamericano, llevó cuatro integrantes (Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador) y perdió un cupo más de repechaje ante Oceanía en el duelo que tuvieron Perú y Australia, ganado por los que están instalados en el grupo D.

Así las cosas, combinados como Colombia y Chile, que se habían acostumbrado a ir durante las más recientes ediciones, se quedaron fuera, ambos con la particularidad de que no cumplieron en su camino a Qatar 2022 un buen desempeño. Además, la reconstrucción de sus plantillas los hizo perder puntos en el camino, que posteriormente les costaron bastante caro. Así fue como desecharon la posibilidad de participar.

Tal golpe a los dos pueblos sudamericanos ha generado, desde el momento de su eliminación, un cierto malestar, más cuando en medio hubo un lío judicial con Ecuador, participante de la cita orbital. Estuvo en el ojo del huracán por haber utilizado al jugador Byron Castillo en los duelos, conociendo que este era de nacionalidad colombiana y pudiendo haber quedado expuesto a la descalificación del Campeonato Mundial en los escritos. De manera sorpresiva, tal decisión de la Fifa y el TAS no sucedió, apenas fue resuelto con un pago económico a las federaciones de Chile y Perú, además del descuento de tres puntos en el camino al Mundial de 2026.

Aunque los chilenos, en su momento y junto a sus abogados, presentaron todas las pruebas existentes para que se le quitara el cupo a Ecuador, nada de esto sucedió y quedó un sabor amargo para ellos, que de seguro quedará ahora refrendado en la rivalidad de los enfrentamientos futuros entre La Roja y esa tricolor. A su vez, no bastarán los comentarios de deportistas de una y otra nacionalidad para defender su patria.

Uno que recientemente habló e hizo una apreciación, mostrándose algo dolido por no hacer parte de Qatar 2022, fue el portero chileno Claudio Bravo, que dijo: “Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí...”. Frustrado por no estar ahora en Oriente Medio con los suyos, atacó el nivel que ha podido visualizar en los partidos: “Veo selecciones que están bajo nuestro nivel”; sin embargo, a pesar de ser crítico, también aceptó que no fueron merecedores en franca lid: “Pero todos somos culpables de no estar por esos lados”.

A su vez, aceptando la realidad de los chilenos y su selección, acepta que no le ha dado mucha atención a la competencia de la que no participan, apenas se queda con lo poco que logra llegar a él como información general de la cita orbital: “No he tenido mucho tiempo de ver o analizar algún partido, salvo lo que uno escucha o ve... He estado dedicando más de mi tiempo para estar en estas actividades con niños”.

Para finalizar sus declaraciones con el medio Mega, se refirió al enfrentamiento que tuvieron los polacos ante ellos como preparación, donde certificó que hubieran podido con Chile estar en territorio mundialista: “El otro día fui a Polonia, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Qatar, en el Mundial”.