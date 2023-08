Este es el tiempo de recuperación por la luxación de rodilla de Luciano Sánchez, jugador lesionado por Marcelo

El resultado: una lesión devastadora. El informe médico del Bicho reveló que el defensor sufrió una luxación completa de rodilla. Palabras del secretario general del club y también médico, Alejandro Roncoroni, impactaron al mundo del fútbol: “Llevo 23 años de médico, y siempre ligado al fútbol, nunca me tocó ver algo así . Ayer de médico de campo estaba Tucho Villani, lleva más tiempo que yo todavía, decía lo mismo. 40 años de médico y nunca se vio algo así” , afirmó el dirigente en entrevista con DSports .

El incidente generó consternación tanto en el fútbol argentino como en la Conmebol, quienes ofrecieron su apoyo incondicional. Sobre la posible intencionalidad del pisotón, Roncoroni no dejó lugar a dudas, apuntando que fue un lamentable accidente y que el brasileño mostró preocupación y solidaridad: “Marcelo se acercó. Una vez que se sorteó el doping, me quedé hablando yo con él. Me pidió el número del jugador para poder llamarlo”.