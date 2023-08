Marcelo sufrió después de la grave lesión que originó a un rival; su llanto fue incontenible

La primera imagen de la situación fue sumamente fuerte, tanto que en la transmisión oficial se le recriminó al jugador por haberse movida de esa manera , no obstante, tras las repeticiones los juicios en contra del reconocido lateral mermaron y dejaron ver otra perspectiva de lo sucedido.

Momento inolvidable en La Paternal: Marcelo lesionó sin querer a Luciano Sánchez y no ocultó su tristeza. Tuvo que ser consolado por sus compañeros. pic.twitter.com/sWnEja2LiJ

Alejado de la situación pero tocándose la cabeza, dando muestras de arrepentimiento entre otras maniobras que por la situación le surgían de manera natural, se mostró sumamente acongojado de haber lesionado de tal manera a un colega. Por fortuna para él, la afición local no emprendió en su contra sino que por el contrario lo arengó gritando su nombre en repetidas ocasiones.

Resignado a la expulsión, aceptó salir del campo sin antes disculparse varias veces con los rivales de Argentinos Juniors, además, de arrodillarse frente a uno de sus compañeros como si quisiera explicarle que no fue su intención dañar a Luciano Sánchez. Al final, terminó yéndose bajo la compañía de dos jugadores de Flu entre los que se encontraba el colombiano John Arias.

Tras el pitazo final, Marcelo no dudó un solo instante para dar explicaciones al jugador afectado al que le escribió un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, @luciano.sanchez03. Toda la fuerza del mundo!”.