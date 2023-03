Este importante técnico le dijo “no” a Boca Juniors a pocos días de empezar la Copa Libertadores

Un día después del sorteo de la Copa Libertadores, los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa se quedaron sin técnico en Boca Juniors de Argentina. Hugo Ibarra, exjugador del club xeneize y quien había tomado el cargo desde el 9 de julio de 2022, terminó su ciclo después de ocho meses y 19 días, con un saldo en positivo de 36 partidos, 20 triunfos, siete igualdades y nueve derrotas para un rendimiento total del 62 %.

Aunque el exjugador del club se alzó con dos títulos en su estadía con el equipo Liga Profesional de Fútbol y, hace un par de semanas, la Supercopa Argentina también dejó en el camino la posibilidad de triunfar en otros torneos.

Además, su arranque en 2023 no fue el más positivo luego de que sus dirigidos perdieran ante rivales de menores pergaminos en la mítica Bombonera de Buenos Aires.

Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors durante el paso de Hugo Ibarra como director técnico. - Foto: Getty Images

Estando el inicio de la Copa Libertadores “a la vuelta de la esquina”, desde la prensa argentina se comenzó a hablar de un importante técnico (DT) de jerarquía para que asumiera como entrenador de Boca Juniors. Se trata de Gerardo ‘Tata’ Martino, exseleccionador de Argentina, Paraguay y México.

El técnico tiene una gran experiencia en selecciones, pero en clubes se le recuerda mucho por su paso en el Barcelona de España, cuando fue entrenador de Lionel Messi. Sin embargo, la experiencia no fue buena y el argentino terminó yéndose del equipo catalán por malos resultados.

La sorpresa llegó este jueves 30 de marzo, cuando, luego de que Boca Juniors le hiciera la oferta al argentino para asumir como entrenador, este rechazara la opción y decidiera no ser el técnico de uno de los equipos más prestigiosos del continente.

Al parecer, Martino quiere tomarse más tiempo sin dirigir, por lo que no lo sedujo la propuesta del equipo xeneixe.

Gerardo Martino en el mundial de Qatar 2022. Foto: REUTERS/Carl Recine - Foto: REUTERS

Martino no dirige desde el mundial de Catar, cuando quedó eliminado en primera ronda con la selección de México, donde enfrentó a Arabia Saudita a Polonia y a, su país, Argentina. Al parecer, el DT no se siente preparado aún para asumir un nuevo reto futbolístico, por lo que seguirá descansando por un tiempo más.

Por su parte, Boca comienza una carrera contra reloj para buscar a su nuevo entrenador, ya que la próxima semana arranca la Copa Libertadores y los directivos no quieren iniciar el torneo sin un director técnico nombrado.

Según la prensa argentina, José Néstor Pekerman ahora pasa a ser uno de los opcionados para llegar al equipo de Frank Fabra y Sebastián Villa.

Hinchada de Boca Juniors en la Bombonera. - Foto: Getty Images

Pekermán se encuentra sin equipo luego de la salida de la selección de Venezuela, donde duró muy poco. Por esto podría ser un escenario ideal que llegara a uno de los equipos más grandes de su país.

No obstante, el exentrenador de la Selección Colombia ha manifestado en varias oportunidades que prefiere las selecciones, no los equipos, por lo que no se sabe si Boca Juniors pueda seducirlo para cambiar de opinión.

Boca Juniors vendrá a Colombia este semestre, ya que el sorteo indicó que será rival del Deportivo Pereira, actual campeón del fútbol colombiano, así como del histórico Colo Colo de Chile y el poco conocido Monagas de Venezuela.

Por lo anterior, al parecer, los argentinos tienen un grupo accesible para clasificar a la siguiente fase y soñar con ganar la séptima Copa Libertadores de su historia.