Esto debe hacer Cleveland Guardians para entrar a los playoffs de MLB

Cleveland Guardians se impusieron tres carreras a una sobre Detroit Tigers este jueves, 18 de septiembre, en su visita a Comerica Park, Míchigan, Estados Unidos, con lo que ajustaron una séptima victoria de manera consecutiva que los pone a juego y medio del último cupo de clasificación.

Los dominicanos Jhonkensy Noel y José Ramírez conectaron cuadrangulares en la cuarta y séptima entrada, respectivamente.

Desde la lomita, un grupo de cuatro lanzadores liderados por Tanne Bibee (11-11) apenas le permitió cinco imparables a la ofensiva de los Tigres, una de las más potentes de las Grandes Ligas.

Cleveland Guardians es segundo del Central de la Americana. | Foto: Getty Images

El buen momento de Cleveland lo llevó a enfrascarse en una lucha de poder a poder por el comodín de la Liga Americana con otros cuatro equipos: New York Yankees, Houston Astros, Seattle Mariners y Boston Red Sox.

En otro resultado, siempre relacionado con la lucha por el comodín, Marineros blanquearon dos por cero a los Kansas City Royals.

El dominicano Jorge Polaco impulsó una de las carreras con una línea al jardín central, llevando su total de carreras impulsadas a 73 en la presente temporada.

Con un noveno inning sin carreras, el mexicano Andrés Muñoz llegó a 36 salvamentos y es tercero en la lista general de MLB, superado solamente por Carlos Estévez (40) de Kansas City y Robert Suárez (39) de San Diego Padres.

El récord de Seattle queda en 84 triunfos y 69 derrotas, igualando a los Astros de Houston en el liderato de la división Oeste en la Liga Americana.

Actualmente, Guardianes está en uno de los puntos más altos de su rendimiento, algo muy positivo teniendo en cuenta que restan a penas 10 partidos de la temporada regular.

La diferencia respecto a Medias Rojas, el equipo que actualmente está clasificando como el último comodín, es de apenas dos juegos y teniendo en cuenta que los de Boston tienen un partido de más, probablemente haya postemporada en Cleveland.

A Crimson Hose le restan tres series, frente a Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays y Tigres, mientras que los de Cleveland deberán enfrentarse a Minnesota Twins, Tigres y Texas Rangers.

Ambos novenos tienen calendarios complicados, pero el de Boston claramente es más complejo, enfrentado a dos de los mejores equipos de la Liga Americana.

La temporada regular terminará el próximo domingo 28 de septiembre, probablemente hasta ese día se defina cuál de los dos equipos clasifique a la siguiente fase.