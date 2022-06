“Esto en los medios, es como los fichajes en el fútbol” Iván René Valenciano y su paso a WIN

Iván René Valenciano llegó a los medios a dejar huella. Su faceta como panelista y comentarista es amada y odiada por los televidentes. Habla desde la experiencia en el balompié colombiano, italiano, de México y Brasil y sin filtro alguno. Pese a ser ídolo del Junior de Barranquilla, es bastante crítico con el equipo de curramba y ni hablar con la Selección Colombia, equipo que integró en la sub 20, Juegos Olímpicos y categoría de mayores.

Es un completo “bombardero” cuando opina, como cuando cogía la pelota para marcar. Ahora hace parte del equipo de Win Sports y contó a SEMANA en primicia que posiblemente sea protagonista de su propia serie y también porque dejó la pantalla del continente de ESPN, sus retos y metas a futuro.

SEMANA. ¿Qué quiere contarle a los televidentes de este cambio?

Iván René Valenciano, exfutbolista. “Es desde lo profesional, seguir creciendo cada día. Se hacen cambios para mejorar y quiero ser mejor cada día como comentarista y panelista. Por eso el cambio de ESPN a WIN”.

SEMANA. ¿En qué programas de WIN estará?

I.R.V. “Vamos a arrancar en los partidos de las finales de la liga colombiana, los que me quieran poner para comentar. También estaré en Saque Largo y luego es decisión de las directivas”.

SEMANA. ¿La faceta de comentarista como la está viviendo tras el debut en el juego de Bucaramanga vs. Junior?

I.R.V. “La disfruté mucho. El debut para mí fue devolverme a mi pasión, mi alegría de estar en una transmisión. Comentar y analizar me gusta muchísimo porque te da ese plus y aliciente de jugar un poco al entrenador y ver el fútbol desde otro punto de vista. Daré lo mejor de mí, sea con juegos de Junior o no”.

SEMANA. ¿El Iván picante y de opiniones sin filtro se verá en WIN?

I.R.V. “Siempre se verá a un Iván picante, sin filtro. Digo las cosas como las pienso, pero con argumentos, con herramientas de juicio y base. No hablo por hablar, sino en lo que analizo, vivo y veo. Por eso verán el Iván de siempre y alguien que no entra porque sí en la polémica, sino en el debate con respeto y con mi esencia”.

SEMANA. ¿Usted es amado y muchas veces odiando; que le dice a los que lo siguen y lo critican?

I.R.V. “Sí, hay gente que te quiere o no. Pero aquí analizamos al juego, el fútbol. No al ser humano, hermano, el papá. Es el juego desde el rendimiento, errores, aciertos, posiciones. Esto no se basa en el resultado sino en el análisis. Ser hincha del Junior no me quita la responsabilidad de criticarlo constructivamente o alabarlo cuando toque o con cualquier equipo que me toque. Es el trabajo, no es nada personal, no estoy resentido con Junior ni nada de eso. Digo las cosas como las pienso y me preparo para ser mejor.”.

SEMANA. ¿Cómo va el libro y los proyectos a futuro?

I.R.V. “Va muy bien, excelente. Vamos en la recta final de concluirlo lo más rápido posible y con la posibilidad de hacer una serie. Ojalá todos los proyectos al rededor del libro se realicen y lleguen a buen puerto”.

SEMANA. ¿Seguirá en Caracol Radio?

I.R.V. “No, por un tema de exclusividad con WIN. Es una lástima, pero son las cosas que tienen los contratos, la profesión y se asumen. Siempre agradecido con Caracol y el VBAR porque me abrieron puertas y me trataron muy bien. Seguro volveremos y estaremos de nuevo en radio. Esto en los medios es como el fichaje de jugadores de fútbol, a veces aparece alguien, te quiere llevar a su equipo, hace el mayor esfuerzo, te contrata y te lleva”.

SEMANA. Mensaje a la gente de ESPN

I.R.V. “Siempre estar agradecido, primero estuve en FOC y luego en la familia de ESPN. Fueron años muy buenos, compañeros excelentes, la gente de producción, todo el personal. Hice amigos, me hicieron crecer como comentarista, panelista y ser humano así que un agradecimiento muy especial. Tristeza y nostalgia salir de una gran empresa así, por todo lo vivido, pero en la vida hay cambios para crecer y mejorar. Estar en WIN me hace muy feliz, voy a crecer y quiero consolidarme”.