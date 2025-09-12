Suscribirse

Deportes

Esto es lo que tiene que saber antes de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford

El encuentro constará de 12 round, está programado para las 11:30, hora Colombia.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

12 de septiembre de 2025, 7:28 p. m.
LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 11: Undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez (L) and Terence Crawford face off during a news conference at T-Mobile Arena on September 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. Alvarez and Crawford are scheduled to fight on September 13, 2025, at Allegiant Stadium in Las Vegas. (Photo by Steve Marcus/Getty Images)
El campeón Canelo Álvarez y Terence Crawford ya dieron la primera conferencia de prensa | Foto: Getty Images

Este sábado, 13 de septiembre, se llevará a cabo la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford por el título mundial de la categoría de peso supermediano.

El encuentro genera gran expectativa entre los fanáticos del pugilismo, debido a la trayectoria del boxeador mexicano, quien ha obtenido una gran variedad de títulos mundiales en diferentes categorías.

Contexto: Joven promesa del boxeo en Colombia fue asesinado a pocos metros de su casa: “No soy perfecto, pero cada día me esfuerzo por ser mejor”

Este es uno de los encuentros más atractivos del año, teniendo en cuenta que enfrentará a Canelo, de un amplio recorrido, y a Crawford, quien tuvo el reto de subir dos divisiones para enfrentarlo.

La pelea se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Este será el encuentro número 19 de Canelo en esta ciudad, donde ha obtenido sus dos únicas derrotas. Mientras que para Terence Crawford será su décima aparición en el icónico escenario del boxeo mundial.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 11: A general view of the stage during a news conference with undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez and Terence Crawford at T-Mobile Arena on September 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. Alvarez and Crawford are scheduled to fight on September 13, 2025, at Allegiant Stadium in Las Vegas. (Photo by Steve Marcus/Getty Images)
Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar del encuentro sin costo adicional. | Foto: Getty Images

En esta ocasión, el mexicano exhibirá sus cuatro cinturones de campeón unificado en la categoría de peso supermediano. Para poder llegar a este enfrentamiento, Crawford debió subir dos categorías, lo que añade un condimento especial a la velada.

Se trata de una de las peleas más esperadas del año, un auténtico espectáculo que incluso llamó la atención de Netflix, plataforma que transmitirá en vivo el evento como parte de su estrategia de expandirse en el deporte.

Este será el segundo evento de este tipo producido por la compañía, después del combate de exhibición entre Mike Tyson y Jake Paul, en el que el joven creador de contenido sorprendió al derrotar a ‘Iron Mike’.

En cuanto a récords, Canelo Álvarez llega con 62 victorias, 39 de ellas por knockout, 24 por decisión, además de dos empates y dos derrotas. Por su parte, Terence Crawford se mantiene invicto con 41 victorias, 31 por knockout y sin empates ni derrotas. Ambos boxeadores gozan de un impresionante historial, por lo que es muy difícil pronosticar cuál será el resultado.

La velada contará también con combates de gran nivel en la antesala del plato fuerte. El coestelar será protagonizado por Callum Walsh frente a Fernando Vargas Jr., en un duelo a 10 asaltos por el peso superwelter.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 11: Undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez poses with his title belts during a news conference at T-Mobile Arena on September 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. Alvarez is scheduled to defend his titles against Terence Crawford on September 13, 2025, at Allegiant Stadium in Las Vegas. (Photo by Steve Marcus/Getty Images)
Canelo busca un título más en su ya destacada carrera. | Foto: Getty Images

Además, Christian Mbilli enfrentará a Lester Martínez en una batalla a 12 asaltos por el título interino supermediano del CMB.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, y Terence Crawford, de 37, llegan con carreras impresionantes y con la promesa de brindar un espectáculo inolvidable. Más allá del brillo deportivo, este combate podría ser una de las últimas oportunidades para ver a dos leyendas de este calibre disputando un título mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

2. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

3. Juan Fernando Petro, mencionado en investigación por magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio: “Nos costaría un millón de dólares”

4. Colombia genera reacción de la Fifa: informe sobre solicitud de boletas para el Mundial 2026

5. Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Canelo ÁlvarezBoxeomundial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.