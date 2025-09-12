Esto es lo que tiene que saber antes de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford

Este sábado, 13 de septiembre, se llevará a cabo la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford por el título mundial de la categoría de peso supermediano.

El encuentro genera gran expectativa entre los fanáticos del pugilismo, debido a la trayectoria del boxeador mexicano, quien ha obtenido una gran variedad de títulos mundiales en diferentes categorías.

Este es uno de los encuentros más atractivos del año, teniendo en cuenta que enfrentará a Canelo, de un amplio recorrido, y a Crawford, quien tuvo el reto de subir dos divisiones para enfrentarlo.

La pelea se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Este será el encuentro número 19 de Canelo en esta ciudad, donde ha obtenido sus dos únicas derrotas. Mientras que para Terence Crawford será su décima aparición en el icónico escenario del boxeo mundial.

Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar del encuentro sin costo adicional. | Foto: Getty Images

En esta ocasión, el mexicano exhibirá sus cuatro cinturones de campeón unificado en la categoría de peso supermediano. Para poder llegar a este enfrentamiento, Crawford debió subir dos categorías, lo que añade un condimento especial a la velada.

Se trata de una de las peleas más esperadas del año, un auténtico espectáculo que incluso llamó la atención de Netflix, plataforma que transmitirá en vivo el evento como parte de su estrategia de expandirse en el deporte.

Este será el segundo evento de este tipo producido por la compañía, después del combate de exhibición entre Mike Tyson y Jake Paul, en el que el joven creador de contenido sorprendió al derrotar a ‘Iron Mike’.

En cuanto a récords, Canelo Álvarez llega con 62 victorias, 39 de ellas por knockout, 24 por decisión, además de dos empates y dos derrotas. Por su parte, Terence Crawford se mantiene invicto con 41 victorias, 31 por knockout y sin empates ni derrotas. Ambos boxeadores gozan de un impresionante historial, por lo que es muy difícil pronosticar cuál será el resultado.

La velada contará también con combates de gran nivel en la antesala del plato fuerte. El coestelar será protagonizado por Callum Walsh frente a Fernando Vargas Jr., en un duelo a 10 asaltos por el peso superwelter.

Canelo busca un título más en su ya destacada carrera. | Foto: Getty Images

Además, Christian Mbilli enfrentará a Lester Martínez en una batalla a 12 asaltos por el título interino supermediano del CMB.